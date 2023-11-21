立委喊普發現金1萬 陳建仁：總決算確實有歲入歲出賸餘
行政院長陳建仁今（21）日前往宜蘭縣出席「倉前安居社會住宅開工動土典禮」，受訪時被問及稅收可望繼續超徵，有立委建議明年全民普發現金1萬元。對此陳建仁回應，國內經濟發展穩健，在這6年來，政府總決算的歲入歲出都有賸餘，也希望持續來帶動國家的建設和民間的投資，使得台灣變得更加堅韌。
記者陳威叡／台北報導
對於普發現金一事，陳建仁說，在政府堅持堅守財政紀律，並且努力投入建設，帶動民間投資，國內經濟發展相當地穩健，在這6年來政府總決算的歲入歲出都有賸餘，而且去年甚至高達將近5千億元，所以在疫後就能夠來加強台灣社會的韌性，並且跟全民共享經濟的成果。
陳建仁表示，至於在財政方面，原先在總預算編列的過程當中，要償還還本的債務1110億元，已經都執行完畢，並且增加還債150億元；至於原先要舉債的1700億元，由於財政狀況良好，不需舉債。關於稅收方面，詳細的稅收狀況，還要有關部會再來加以盤整確認，如果確認以後，總決算確實還是有歲入歲出的賸餘，政府一定會持續來加強堅守財政的紀律，優先還本、優先還債，而且積極投入各項的建設，使得台灣能夠更加堅韌。
陳建仁說，在這樣的過程當中，希望政府會持續來帶動國家的建設和民間的投資，使得台灣更加堅韌，所以所有的財務都會投入國務的發展，然後使台灣未來能夠更永續、更健全的發展。