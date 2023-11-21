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葛斯齊稱「藥頭認識大小S」判賠60萬元　針對官司結果首發文回應

▲葛斯齊因在節目上暗示大小S染毒，被姊妹倆提告求償，判決出爐他需支付兩人共60萬元，針對官司結果，他在臉書上發文回應了。（圖／記者陳明中攝影）
▲葛斯齊因在節目上暗示大小S染毒，被姊妹倆提告求償，判決出爐他需支付兩人共60萬元，針對官司結果，他在臉書上發文回應了。（圖／記者陳明中攝影）

記者薛羽彤/綜合報導

女星大小S於6月被黃子佼毀滅式爆料染毒一事，她們第一時間澄清並非事實，狗仔葛斯齊卻在節目上拿出來討論，稱曾在酒店遇過認識大小S的藥頭，暗示她們確有吸毒一事，遭姊妹倆提告求償。台北地方法院昨（20）日判葛斯齊損害名譽，應賠償大S、小S各30萬元，總共60萬元。葛斯齊昨晚也在臉書上回應，「我收到判決書後，我會回應大家的。」

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▲葛斯齊爆料認識大S（左）、小S藥頭，經紀人說重話。（圖／翻攝自小S臉書）
▲葛斯齊爆料認識大S（左）、小S藥頭，遭姊妹倆提告求償。（圖／翻攝自小S臉書）
北院表示，葛斯齊稱「某藥頭告知他曾經透過黃姓男藝人轉手毒品給大小S」屬事實陳述，已涉及真實與否的問題；葛斯齊出庭曾提出錄音證據，但都僅是聽說他人轉述，法官認為，只能證明葛斯齊曾在酒店聽聞一名男子談過這件事，卻不足以證明該男子稱「有藥頭曾經透過黃姓男藝人轉手毒品給大小S」為真。

▲葛斯齊遭大小S官司提告，透露曾想找汪小菲作證。（圖／翻攝自微博）
▲葛斯齊遭大小S提告，曾透露想找汪小菲作證。（圖／翻攝自微博）
判決出爐後，葛斯齊昨日晚間也在臉書上發文，「同業們大家先別急，我收到判決書後，我會回應大家的！再等等一下，也謝謝關心的朋友們，還有宣判後大家的批評指教我也尊重！」外界也在看著他下一步會如何走。

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