葛斯齊稱「藥頭認識大小S」判賠60萬元 針對官司結果首發文回應
女星大小S於6月被黃子佼毀滅式爆料染毒一事，她們第一時間澄清並非事實，狗仔葛斯齊卻在節目上拿出來討論，稱曾在酒店遇過認識大小S的藥頭，暗示她們確有吸毒一事，遭姊妹倆提告求償。台北地方法院昨（20）日判葛斯齊損害名譽，應賠償大S、小S各30萬元，總共60萬元。葛斯齊昨晚也在臉書上回應，「我收到判決書後，我會回應大家的。」
記者薛羽彤/綜合報導
北院表示，葛斯齊稱「某藥頭告知他曾經透過黃姓男藝人轉手毒品給大小S」屬事實陳述，已涉及真實與否的問題；葛斯齊出庭曾提出錄音證據，但都僅是聽說他人轉述，法官認為，只能證明葛斯齊曾在酒店聽聞一名男子談過這件事，卻不足以證明該男子稱「有藥頭曾經透過黃姓男藝人轉手毒品給大小S」為真。
判決出爐後，葛斯齊昨日晚間也在臉書上發文，「同業們大家先別急，我收到判決書後，我會回應大家的！再等等一下，也謝謝關心的朋友們，還有宣判後大家的批評指教我也尊重！」外界也在看著他下一步會如何走。
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