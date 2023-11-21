中華職棒／數據角度預測年度MVP獎項！鋼龍、廖健富最有機會

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在投手方面會獲獎的選手，預測將由味全龍鋼龍所拿下，本季他出賽30場，主投183局繳出13勝7敗、155K、防禦率3.00、WHIP 1.16的成績，其中更在今年拿下勝投、奪三振雙冠王，在防禦率榜上則是排名第3，僅次於布里悍與布雷克。
值得一提去年中職球季「投高打低」風格，修正為相對均衡的態勢，包含：OPS、SLG（長打率）、ISO（純長打率）和全壘打數都有顯著回升，上季僅需14轟便可稱霸全壘打王之罕見情形已不復見，所以鋼龍能在今年對投手較為不利的年份繳出優異成績，可說是難能可貴。
至於在打者方面，則預測樂天桃猿廖健富有機會拿下，本季111場出賽中，繳出121安、包括22轟、83分打點、打擊率0.313、OPS 0.910的成績，廖健富在本季揮別傷勢陰霾整季僅缺席9場比賽，雖僅拿下打點王，但在全壘打、打擊率榜都分別排名第2與第4。
廖健富自2018年後再度迎來亮眼賽季，出色的打擊三圍0.313 / 0.388 / 0.522、高居首位的162.9 OPS+，輔以優於聯盟平均的BB%、SO%（9.5%、14%）反映出優良的選球能力，以上都是顯示著廖健富在中職是位全方面的攻擊者。
值得一提，廖健富在本季就是樂天桃猿打線的中流砥柱，廖健富的殺手本質在這一季也彰顯地淋漓盡致，在得點圈有人時，廖健富在全壘打、打點與OPS+（OPS+為216.2）在至少完成100個打席的打者中皆榮登榜首，得點圈打擊率更是高達0.352。
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