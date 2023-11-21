《危老條例》修正案三讀通過　林右昌：加速公有房地參與重建效率

林右昌說明，依規定危老重建的推動，須取得計畫範圍內全體公、私有土地及合法建築物所有權人同意，但現行危老條例並無類似都市更新條例第46條定有公有土地及建築物應一律參加的規定，以致重建計畫範圍內，如有公、私土地及建物夾雜情形，公有財產必須依土地法、國有財產法、預算法及地方公有財產管理法令等程序規定，辦理時程冗長，影響整體危險建物與居住環境更新改善時效。
林右昌續指，因此，這次修法明定公有土地及建築物，除已有合理利用計畫、或公有土地面積比率達重建計畫範圍5成以上、或公有土地面積比率達重建計畫範圍3成以上且重建計畫範圍符合更新單元劃定基準者等3種情形外，應一律參加重建，並增訂排除其他公有財產管理規定。
林右昌也提到，為保留公有財產參與重建的彈性，這次修法明定可依協議合建、標售、專案讓售或其他法令規定來辦理，如公有財產管理機關採協議合建方式參與危老重建，因涉及重建前後土地及合法建物價值等計算，公有財產管理機關應委託不動產估價師就公有財產價值進行查估，並循各該公有財產價格評估審議機制的程序，與起造人協議重建分配比例，以保障公有財產權益。
林右昌指出，為落實本法案相關工作，後續將邀集財政部、直轄市、縣（市）主管機關，儘速訂定重建方式適用條件、辦理程序及其他應遵行事項等，以利加速推動公私有土地夾雜類型的重建案件。
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