NBA／字母哥轟42分！誇張「23投20中」 率領公鹿142:129擊敗巫師
「字母哥」Giannis Antetokounmpo今（21）日展現自己在當今聯盟獨一檔的禁區衝擊力，面對華盛頓巫師，他全場只投丟3球，率領密爾瓦基公鹿以142:129拿下比賽勝利。
記者黃建霖/綜合報導
作為兩屆年度MVP得主，並曾在2021年率領公鹿拿下總冠軍，Antetokounmpo的能力在聯盟中屬於金字塔頂尖的那一群。不過最近兩年公鹿內部面臨改組問題，球隊在季後賽都鎩羽而歸，本季也交易來超級球星Damian Lillrad，試圖提升戰力。
雖然在開季時公鹿有一些亂流，不過近期憑藉著字母哥全能的能力，戰績也開始回穩。今天面對東區爛隊巫師，他也火力全開，開賽就5投5中得到10分。
巫師缺少能夠和字母哥對抗的球員，這一場他們在籃下也完全失守，讓對手在禁區轟下了84分、搶下16個進攻籃板。Antetokounmpo只打33分鐘，就繳出23投20中，得到42分13籃板8助攻1抄截1阻攻的超人數據。
不過公鹿雖然靠著禁區優勢贏球，但球隊防守仍然是個大問題，今天前三節他們也並未甩開巫師，讓對方整場命中率高達55.6%，若本季有意問鼎金盃，找回昔日強悍團隊防守將是必要的。
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