賴佩霞當柯文哲副手？陳智菡：郭台銘沒有提出副手搭配說法
藍白合再度瀕臨破局，民眾黨總統參選人柯文哲近日頻繁密會無黨籍總統參選人郭台銘，傳出原本郭台銘的副手賴佩霞將轉向民眾黨陣營，擔任柯文哲的副手。對此，柯文哲競辦發言人陳智菡今（21）日表示，郭台銘並沒有提出不分區席次，或是副手跟柯文哲搭配的說法；柯文哲會以民眾黨的身份奮戰到底。
記者呂炯昌／台北報導
陳智菡今日在全國競總受訪，針對目前是否有副手找賴佩霞搭配的規劃？陳智菡表示，郭台銘非常大氣，對於在野整合，他非常樂意促進團結，而且對於達成2024政黨輪替他有很多想法，郭台銘並沒有提出不分區席次，或是副手跟柯文哲搭配的說法，他全心全意就是促成在野整合。
媒體詢問，柯文哲是否有勸郭台銘退選或是擔任柯的副手？陳智菡說，他們討論如何勝選。以及2024真正地以穩定的領先差距讓民眾過好日子，權位的交換、各種組合、各種搭配都沒有討論。
媒體追問否是否藍白合破局，總統部分柯文哲會參選到底？陳智菡表示，柯文哲在誓師大會上說的很清楚，他會以民眾黨總統參選人的身份奮戰到底，從民調呈現結果幾乎都是柯文哲贏，扣掉民調誤差也是3比3平手，大家要平心靜氣思考面對「賴蕭配」這麼強的對手，在野整合也要推出強勁足以抗衡的對手，這不是一個人退讓，或是黨退讓的問題，大家要共融大局，在這前提下其實還有時間。
至於柯文哲何時要到中選會登記參選，陳智菡表示，預計週四或週五。