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中華職棒／新人王「三投」共同角逐！兄弟鄭浩均最有機會獲獎

▲中信兄弟鄭浩均與陳克羿、林凱威共同角逐新人王獎項。（圖／兄弟提供）
▲中信兄弟鄭浩均與陳克羿、林凱威共同角逐新人王獎項。（圖／兄弟提供）

記者張志宇/綜合報導

中華職棒早早就公布今年新人王將由中信兄弟鄭浩均、樂天的陳克羿和味全的林凱威共同角逐，這三人中鄭浩均與陳克羿為先發投手，林凱威則為後援投手，在本季都是球隊的主戰投手群之一，就讓《NOWnews今日新聞》以數據的角度帶各位看看誰最有望奪下今年的新人王獎項。

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先從樂天桃猿陳克羿談起，陳克羿本季臨時被球隊調進先發輪值，在16場出賽中全為先發登板，繳出6勝5敗、防禦率4.61、被打擊率為0.261的成績，且本季吃下所有新秀投手中次多的84局，還有著1.2的滾飛比，甚至被帶入總冠軍賽名單中。

旅外歸國的中信兄弟鄭皓均與陳克羿同樣在去年完成一軍初登板，經過完整春訓後，今年展現壓制力吃下新人投手最多的101.1局，整季繳出9勝5敗、防禦率3.02的成績，堪稱是本季兄弟連霸失利中少數的亮點之一。

攤開鄭浩均的基本數據，9勝和黃子鵬並列第三、110次三振排列第四，被打擊率僅0.212，自責分率是水準之上的3.02，若看到進階數據，最大亮點莫過於讓打者揮空的比例高達26.2%，遠高於聯盟平均的19%，製造內野飛球比例(pop%)來到10%，這幾項亮眼的數據成為他爭奪新人王的最佳利器。

最後一位為味全龍終結者林凱威，在8月底受傷之前，其自責分率曾低到1.79，今年共出賽51場全為後援出賽，拿下3勝1敗、18救援（整季僅3次救援失敗）、12中繼成功、防禦率3.59的成績，且更在今年克服恐左的症狀，獲得極大改善，在今年面對左打時，被打擊率還低於面對右打者。

若以數據角度去看這三位競爭者，新人王獎項應該就會在鄭浩均與林凱威之間誕生，但身為先發的鄭浩均還是有些許的優勢，整體防禦率鄭浩均以3.02略優於林凱威的3.59，且以為球隊做出貢獻上，鄭浩均吃了高達101.1局，也是遠優於林凱威的52.2局。

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