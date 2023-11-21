台幣7天狂升快1元！外匯專家點出真正原因 但要升破31元也不易
新台幣兌美元短短7個交易日狂升快1元，從32.352元一路升至今（21）日早盤的31.448元。台新銀行首席外匯策略師陳有忠今（21）日上午接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，造就這波「升」勢的原因，除了美元漲多大幅拉回修正外，主要還是亞太經濟合作會議（APEC）領袖高峰會「拜習會」，美中恢復對話帶來的「和平紅利」，外資熱錢大舉回流台股，新台幣短期有機會挑戰200日線31.2元。只是，明年1月台灣還有總統大選的政治因素干擾，加上美元利差優勢仍在，市場預估新台幣要升破「31元」也不容易。
記者顏真真／台北報導
陳有忠分析，新台幣這波「升」勢，主要是APEC美中重啟對話帶來的「和平紅利」。雖然市場認為上周國民黨與民眾黨總統大選「藍白合」也是推「升」主因，但如今「藍白合」破局，照道理新台幣要貶卻沒有，顯示APEC帶來的「和平紅利」影響性仍大於「藍白合」，尤其「拜習會」重啟美中對話，也代表美中恢復軍事熱線，過去美中斷線，大家都怕擦槍走火。如今中國國家主席習近平釋出善意，不僅帶來「和平紅利」，還有「投資紅利，在APEC首場會面是邀請美國企業座談，也看得出他出席APEC目的，就是為了招商，希望外資重返中國市場。
也因此，在美元指數出現漲多大舉拉回同時，亞洲貨幣兌美元出現大反攻，人民幣也升破7.15兌1美元價位，新台幣兌美元在外資熱錢回流並買超台股（從上周至今買超台股已逾1600億元），也從32.352元一路升破31.5元，今日早盤來到31.448元，累計7個交易日狂升快1元。只是，以這「升」勢市場也關注是否會升破31元整數關卡，進一步見到「30字頭」？
雖然市場認為不排除這可能性，主要是我國仍列美國外匯操縱觀察名單，央行也不敢出手阻升，畢竟美國也希望新台幣升值，但陳有忠進一步分析，新台幣畢竟短短7天已升快1元，很少見到短期有這麼大的升幅，主要市場也有點過度期待，尤其明年1月13日台灣還有總統大選，中國對台貿易壁壘調查期限延至明年1月12日總統大選前一天，若民進黨可能繼續執政，相信調查結果勢必不利我國對中「順差紅利」，對出口不好，也將再挑起兩岸對立的緊張關係。
此外，即便市場樂觀預期美國可能在明年下半年開始降息，陳有忠卻認為，目前看來美國經濟情況也沒那麼糟，加上美國通膨壓力仍在，預估美國通膨仍將高於經濟成長幅度，美國並沒有降息的空間，美元高利率仍將會維持一段長時間，美元利差優勢還在，他預估美元在拉回修正後，明年可能再度轉強，亞洲主要貨幣兌美元有可能再轉弱。因此，市場預期短期新台幣有機會挑戰200日線31.2元，但要升破31元不易，甚至明年不排除重返「32字頭」的可能。