中華職棒／鄭浩均勇奪新人王！一度從旅外重生變中信兄弟王牌
中職34年頒獎典禮，年度新人王由中信兄弟投手「美美」鄭浩均奪下，擊敗樂天桃猿陳克羿、味全龍隊林凱威，他過去是旅美道奇隊好手，但因為疫情，只有在新人聯盟出賽，結果2020年疫情影響，他僅投1年就被釋出，鄭浩均感謝隊友，也十分感動拿到獎項。
記者吳政紘/台北報導
鄭浩均在2019年旅美，同期還有國立體大學弟林暉盛。簽約後隔年，小聯盟受到疫情影響停擺，僅在去年新人聯盟留下7場出賽，投8.1局、防禦率5.40就被釋出，而他也一度到美國獨立聯盟跟陽岱鋼成為隊友，之後回到中職被兄弟選中。
中信兄弟鄭浩均在去年完成一軍初登板，經過完整春訓後，今年展現壓制力吃下新人投手最多的101.1局，整季繳出9勝5敗、防禦率3.02的成績，堪稱是本季兄弟連霸失利中少數的亮點之一。
攤開鄭浩均的基本數據，9勝和黃子鵬並列第三、110次三振排列第四，被打擊率僅0.212，自責分率是水準之上的3.02，若看到進階數據，最大亮點莫過於讓打者揮空的比例高達26.2%，遠高於聯盟平均的19%，製造內野飛球比例(pop%)來到10%，這幾項亮眼的數據成為他爭奪新人王的最佳利器。