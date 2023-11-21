NBA／主將Jokic和主帥Malone都被驅逐出場 金塊107:103擊敗活塞
丹佛金塊隊今（21）日在對上底特律隊活塞隊的比賽上半場，主將Nikola Jokic和主帥Michael Malone都被驅逐出場。不過球隊最終靠著陣中冠軍成員的發揮，終場以107:103取得勝利。
記者黃建霖/綜合報導
此役Jokic在第一節就因和裁判爭辯，而收到了他的第一次技術犯規，上半場還剩1分22秒時，他因再次和裁判爭吵，而被驅逐出場。而Malone則因在首節剩下1分29秒時，對判罰提出異議、並走上場和裁判理論，而被驅逐出場。
Jokic今晚上場15分鐘，8投4中，得到9分5籃板5助攻。他離場之後，先發後場老將Kentavious Caldwell-Pope和Reggie Jackson撐起球隊進攻重任，分別攻下20分和21分。
金塊開季打出如夢似幻的開局，延續他們們在總冠軍賽的氣勢和自信，但隨著主控Jamal Murray受傷，球隊似乎不只是戰力折損，專注力也有所下滑，近期出現了一些亂流。
這場比賽金塊必須要拿下，最後1分41秒，雙方戰成103:103平手，他們展現衛冕軍底蘊，先是Aaron Gordon完成空接上籃打進並被犯規，完成三分打，取得領先；然後連續守下了活塞4次的進攻，順利收下比賽勝利。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁