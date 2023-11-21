名嘴爆料國民黨將公布四巨頭會面錄音　柯競辦：四方並無錄音

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陳智菡指出，若有其中一方私自錄音之情事，顯已違反誠信原則，然依照會前共識，錄音檔係在有爭議狀況下，經四方同意後可公布，若有必要，柯文哲競選辦公室秉持公開透明之原則，在確認錄音檔為真後，也樂意配合。
陳智菡提到，依名嘴說法，朱立倫在四方會議中已經明確說明「統計誤差就是(柯)讓6%」，柯文哲主席也明確接到此訊息並同意之說法，顯然與朱立倫主席11月18日於他的官方line所發布的訊息不一致。朱立倫透過其官方訊息一再強調：「從來沒有所謂的讓6%」。那麼，究竟是名嘴說的「朱立倫已經解釋清楚，柯文哲也同意讓6%為真」，還是朱立倫對外一再澄清的：「從來沒有所謂的(柯)讓6%」為真？兩相對照，鮮有不少矛盾之處。
陳智菡強調，「從來沒有所謂的讓6%！」11月15日在前總統馬英九的見證下，他們和柯文哲主席，共同達成尊重統計結果，只要在抽樣統計誤差內，就是侯柯配得1點的結論。而這在當天協議的第三點，寫的非常清楚。
陳智菡說，國民黨基於政黨合作的誠意，「我們一定要 1+1>2，藍白合是一定要做的。我們大家共同努力，儘快一起解決這個小小的爭議，共同打拚，贏得勝選！」
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