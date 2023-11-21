LOL世界賽／T1奪冠語音出爐！Faker竟脫口「有點無聊」 隊友嚇歪
《LOL英雄聯盟》S13世界賽在 T1 以3比0橫掃 WBG 奪冠後劃下句點，韓國傳奇中路選手 Faker 也斬獲個人第4座世界冠軍，而比賽2天結束後，T1 在冠軍賽的隊內語音（Mic check）也被公開，語音中除了5人激烈的溝通外， Faker 甚至一度在確認2比0領先後，脫口說出「決賽這樣打有點無聊」，瞬間嚇壞4名隊友，急忙提醒「還有一場啊」。
記者張志浩／綜合報導
本屆 LOL 世界賽冠軍戰前，Faker 無非是眾人最關注的選手，在官方拍攝的決賽前導片中，Faker 強調，「前3座冠軍是為自己而戰，第4座，我為了隊友而戰」，充分展現 Faker 作為《英雄聯盟》電競史最強選手的高度，也將去年 T1 錯失冠軍、捲土重來的決心展現的淋漓盡致。
而進入比賽內的語音溝通，Faker 也做好隊伍大腦的工作，在對線同時不斷提醒隊友接下來的營運策略，以及需要針對的對手目標，而在 BO5 第二把，T1 準備將 WBG 主堡夷平時，Faker 竟然說出「決賽這樣打的話有點無聊」，接著隊友紛紛沈默了將近1秒，才同時驚覺喊出「啊啊啊！還有一局呢，下把加油」，讓緊張的氣氛增添不少趣味。
而 BO5 第三把，當 T1 確定拿下 S13 世界冠軍時，Keria 一掃去年在決賽痛哭發抖的陰霾，不斷嘶吼吶喊，還有隊友說出「我們隊怎麼打得那麼好，是在描繪夢裡的瞬間」，Oner 則是不斷詢問「真的是冠軍了嗎」、「是冠軍了對吧」，相較於身邊首次奪冠的隊友，Faker 奪冠後反倒非常冷靜，說了聲「NICE喔」，便拍手鼓勵隊伍，替世界賽劃下完美句點。