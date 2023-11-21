世界12強／到底是6搶2還是6搶3 棒協秘書長林宗成：還在討論中
第3屆世界12強棒球賽（PREMIER 12賽）將於2024年11月10日至24日在台北大巨蛋開打，根據世界棒壘總會（WBSC）官網之前新聞釋出，今年預賽改回2組進行後，將取前3名晉級複賽，不過有球迷發現，近期推特WBSC又改回6搶2，對此，中華棒協秘書長林宗成也解釋，「目前還在討論中。」
記者吳政紘/台北報導
林宗成表示，原本確定的方面是6搶2沒有錯，不過因為世界棒壘總會會長Riccardo Fraccari（法卡利）日前來台參加U18世界盃冠軍賽觀賽，當時其實就有提出是否會變成6搶3的形式。
由於世界12強賽主辦國為日本，目前也正在跟主辦方討論，日本以商業考量來看，過去都是6搶2為主，中華隊比較難打，不過因為今年12強可能成為奧運資格賽的一環等，也有積分制，因此的確會考慮6搶3。
世界12強賽已經舉辦三屆，在2015年首屆12強，中華隊在預賽被淘汰，未闖進日本東京複賽，最後僅獲第9名，上一屆2019年的世界12強賽闖進日本東京複賽，最後獲得第5名。
台北大巨蛋明年將迎來第一場的國際最高等級賽事，就是12強賽，是否可以支撐以及讓國內外球員使用，也是一大重點。
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