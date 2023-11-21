新北第3季預售屋實價登錄 三重連四季奪冠、板橋成交均價漲10％
新北市政府地政局今（21）日公布本年度第3季預售屋實價登錄，共計4,192件，總成交金額759.9億元，分析因受7月1日施行的《平均地權條例》新制，限制契約轉讓規定，多數購屋需求者採觀望態度，造成總交易量及成交金額分別減少36.3％及33.2％；其中三重區申報件數980件、成交總金額203.3億元，為新北市之冠，且已連續四季奪冠，另成交均價則以板橋區有較多筆單價80萬以上預售屋成交案例，與前季相比，成交均價上漲10.3％。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府地政局地價科科長蕭湘君表示，分析本年度第3季板橋、土城、永和、中和、三重、蘆洲、新莊、新店、樹林、汐止等10個蛋黃區的預售屋，成交單價區間以每坪60至70萬元占比近44％為最高，總價則以1500-2000萬元為主流，占比近39％；其他非蛋黃行政區成交單價每坪多介於40至50萬元，占比近34％，總價以1000至1500萬元為主，占比近45％。
蕭湘君說到，交易熱絡的行政區成交均價以板橋區居首，且與前季相比，本季成交均價上漲10.3％，主要是因為本季板橋區有較多筆單價80萬以上預售屋成交案例；另板橋區、新店區、三重區，每坪單價64.3萬元至71.4萬元，其次土城區、新莊區、泰山區、林口區成交均價每坪49.2萬元至58.6萬元，最後則為淡水區、鶯歌區每坪成交均價36.3萬元、37.8萬元。
蕭湘君也提到，預售屋主流產品以3房2廳2衛為大宗，該類建物面積多為43至48坪，平均總價以新店區2,977萬元最高，板橋區、三重區、新莊區、土城區、泰山區次之，介於2,064至2,826萬元間，最後林口區、鶯歌區、淡水區則分別為1,870萬元、1,528萬元、1,430萬元。
新北市政府地政局說明，在第3季預售屋建案備查申報41件，較上季減少22.6％，總戶數5,515戶則較上季減少26.9％，其中委託不動產代銷業銷售計30件，占約73.2％，代銷總金額為737億元，較上季金額減少43.3％。相關預售屋銷售資訊及定型化契約、季報資訊均已公布在「新北不動產愛連網」交易安全、實價登錄專區，歡迎各界多加利用。