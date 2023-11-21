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快訊／有望停火！哈馬斯領導人：就快與以色列達成停戰協議

▲哈馬斯領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）在一份聲明中提到即將與以色列達成停火協議。（圖／美聯社／達志影像）
▲哈馬斯領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）在一份聲明中提到即將與以色列達成停火協議。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯自10月7日起向以色列發起突襲，雙方近兩個月的交火造成加薩地區嚴重傷亡。稍早，哈馬斯領導人向《路透》透露，他們即將和以色列達成停戰協議—儘管以方對加薩地區的致命攻擊仍在繼續—但在卡達居中斡旋下，哈馬斯組織已向卡達官員做出同意停戰的意願。

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哈馬斯領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）本週二（21）藉助手向《路透》發出一份聲明，內容提及哈馬斯即將與以色列達成停火協議，「哈馬斯對此已向卡達官員做出回應」，惟以哈雙方與居中協調的卡達皆尚未透露協議相關細節，報導也未提及人質交換或停火等詳細時程。

哈馬斯組織在10月7日襲擊以色列期間，至少劫持了約240名人質，造成1200人死亡；以色列對加薩地區發起的大規模反制攻擊後，哈馬斯稱加薩地區超過包含8千名婦孺在內，共1.3萬人死亡，另有將近3萬多人受傷，大批難民被迫離開家鄉流離失所。

美國總統拜登在週一透露，加薩走廊的人質獲釋協議即將達成，白宮發言人柯比（John Kirby）則稱目前這個時間點比過去任何時刻都還要更接近停火時機，同時強調雙方達成的協議目的在於確保釋放在加薩的人質，停火期間也將為被圍困的飛地提供援助。

紅十字國際委員會（International Committee of the Red Cross）也在一份聲明中表示，主席艾格爾（Mirjana Spoljaric Egger）在週一於卡達會見了哈馬斯領導人哈尼亞，並探討了與以哈衝突相關的人道問題，同時也會見了卡達當局。

《華郵》週一也提到，此次停火意味著能讓包括燃料在內等人道救援物資進入加薩，同時引述外交人士消息稱，以色列、美國及哈馬斯在卡達首都杜哈會談數週後，最終確定臨時協議大綱，由於哈馬斯談判方由卡達調解人員代表，這也展現了卡達在這次停火協議居中調解角色至關重要。

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