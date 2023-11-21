引囚徒困境說 朱立倫向主戰派喊話：要被劈成兩半的是台灣人民
藍白合瀕臨破局，國民黨主席朱立倫今在台中透露，自己在4人會談時「朱教授上身」，和「柯教授」把民調誤差、統計規則講得非常清楚，他可以理解柯文哲受到家人、部份幕僚很大壓力，但他要引用聖經「囚徒理論」的說法，請主戰派、想拚到底的朋友們想清楚，現在要被劈成兩半的孩子是所有台灣人民。
記者顏幸如／台中報導
朱立倫今（21）日上午到台中，陪同國民黨8位立委候選人及民眾黨候選人蔡壁如辦理聯合登記。媒體問及是否將公開協商過程的錄音檔，朱立倫不正面回答，但透露協商時自己「有點朱教授上身」，把所有統計誤差定義、公式、不同樣本數全部都說了，「朱教授面對柯教授」說得非常清楚，前總統馬英九也在旁邊補充，「當天我很感佩柯文哲主席做了決定」。
朱立倫說，藍白合作是回應主流民意的期待，也是台灣第3波民主改革非常重要的里程碑，即使撐到最後半秒鐘他都不會放棄，過程中他個人受辱沒有關係，「我忍辱負重，只要大家有誠心。要合作一個理由就夠了，若要破壞合作可以有一百個理由」。
接著他長嘆一口氣說「唉～我只有這樣講，柯主席承受家人、一些幕僚非常大的壓力」。但他也提醒，不要忘記最關鍵的是台灣人民。有人形容現在局勢是聖經的「囚徒理論」，「要提醒那些主戰的朋友、要拚到底的朋友們，請想清楚，現在要被劈成兩半的孩子，是台灣人民耶！」
朱立倫強調，國民黨一直秉持秉持最大誠心誠意，「不是只有民眾黨反彈、國民黨支持者也真的、已經快受不了」。他指出這是台灣人民最關鍵一步，只要心中有人民，不要說放下自我，至少小我小一點，要成局只要一個理由就夠，就是心中有台灣人民。