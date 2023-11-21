張清芳回來了！明年3月高雄巨蛋開唱 帥兒是否當嘉賓她賣關子
歌壇「東方不敗」張清芳把「每一場演唱會當做最後一場在唱」，甫於今年6月一連2天在台北小巨蛋三度攻蛋的張清芳，2.5萬張門票在9分鐘內賣光光，今（21）日更傳出好消息！張清芳Stella 「TimeLESS」演唱會宣布將於明年（2024年）3月2日移師至高雄巨蛋演出，喜訊一傳出，張清芳也相當開心，不禁回憶起與高雄的神祕淵源，是40年前參加了第一屆「大學城全國大專創作歌謠大賽」拿下首獎「最佳演唱獎」，因而拿到了出道的門票，當時總決賽就是辦在高雄，張清芳表示高雄可說是自己踏入歌壇的契機點，更表示：「要將所有的好歌都帶到高雄，唱給在地粉絲聽！」
記者吳雨婕／綜合報導
張清芳今年6月睽違8年再開唱，2場「TimeLESS」台北小巨蛋演唱會，叫好叫座、一位難求，連已退休的江蕙（二姊）都為她破例開金口，閨密隔空真情淚灑小巨蛋的畫面，成為華語歌壇年度盛事。此外，張清芳與長子Nathan合唱〈這世界〉也成為世紀畫面，據悉演唱會後就飛往美國念大學的Nathan，跟媽媽合唱上了癮，是否會在高雄站現身？媽媽張清芳則表示3月還在學期中，「沒有放假，希望他好好讀書！」難道不希望跟寶貝兒子再合唱嗎？她鬆口：「當然想～」但留伏筆，「就請川哥（陳鎮川）燒腦一下了，看研究什麼方式出現！」
張清芳明年春天將回到當年「大學城」奪冠、讓她一飛沖天的起源地高雄開唱，身為演唱會藝術總監的她，表示一定會給高雄「好看」，目前先賣個小關子，把一切列為最高機密，個人則延續台北站時的遠離酒精，更加碼「忌麵包、甜食」，持續找教練報到，用飲控和運動雕塑完美身線和喉嚨。
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