NBA／威少替補後拉出2連勝！快艇124:99大勝馬刺 George攻下28分
洛杉磯快艇今（21）日以124:99擊敗聖安東尼奧馬刺，連續擊敗德州雙雄，拉出一波2連勝。「威少」Russell Westbrook降為替補後，球隊似乎確實解決了一些問題，找到贏球方式。
記者黃建霖/綜合報導
這一季快艇在季初就大膽地發動賭博式交易，與費城76人交易來James Harden。但球隊隨即出現磨合問題，不僅開季打出好表現Paul George立刻受到影響，Kawhi Leonard和Westbrook在場上也打得綁手綁腳，球隊陷入6連敗低潮。
上一場開打前，Westbrook主動表示自己願意替補，球隊也解決4星連線在球權分配上的問題，順利以106:100擊敗休士頓火箭，終止連敗。今天自然也決定續用這樣的調度方式。
此役George找回手感，16投11中，攻下全隊最高的28分；Leonard也有21分進帳，Harden則是繳出13分10助攻的成績。威少替補出賽，帶領第二陣容，自己攻下10分6助攻，板凳則砍下57分，成為致勝關鍵。
馬刺新星Victor Wembanyama這一場12投4中，只有拿到9分3籃板。在季初一鳴驚人的表現後，他開始在身體素質和比賽強度方面遭遇一些問題，等待做出改善。
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