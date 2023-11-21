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巷仔內／「戰貓」搭載五優勢武器登台　助賴清德掃除登頂絆腳石

▲蕭美琴個人特質與從政經歷，讓其返台就自帶五大優勢，協助賴清德登頂。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.21）
▲蕭美琴個人特質與從政經歷，讓其返台就自帶五大優勢，協助賴清德登頂。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.21）

記者陳威叡／台北報導

民進黨賴蕭配昨（20）日正式成軍，副手蕭美琴在記者會上鏗鏘有力地說道「我回來了」，橫掃媒體版面，讓綠營支持者為之振奮，自喻「戰貓」的蕭美琴擔任副手，外界普遍認為有助於選情。而細究蕭美琴個人特質與從政經歷，戰貓從美返台，搭載「五大優勢武器」強勢回歸，為綠營選情注入強心針，更要協助賴清德掃除登頂絆腳石，前進總統府。

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「我是蕭美琴，我回來了！」民進黨賴蕭配正式成軍，蕭美琴在致詞時坦言，駐美大使是自己最佳的戰鬥位置，接獲副手邀請時則陷入長考，但現今局勢變化讓她明白，眼前挑戰沒有迴避的空間，因此辭去大使一職，全心投入選戰。而近期政壇聚焦藍白合，如今賴蕭登板同框，佔盡媒體新聞版面，讓民進黨支持者為之振奮。

而蕭美琴的個人特質與從政經歷，讓「戰貓」返台就搭載五大優勢武器強勢回歸。首先，是在藍白合混沌不明情況下，蕭美琴成為首位女性副手參選人，對於女性選票有很大的加分效果；其次，蕭美琴長期推動進步價值，其實早在2006年，就曾在立法院提出第一部「同性婚姻法」，有助於吸引年輕選票，同時加強賴清德軟肋。

而從賴清德參選以來，美方的「疑賴論」傳聞不絕於耳，反觀蕭美琴擔任駐美大使3年4個月時間，曾被美國《彭博》選為八大風雲人物、《紐約時報》盛讚是華府最有影響力大使，就連AIT處長孫曉雅也認可台美關係史上最佳，美國眾議院前議長裴洛西更盛讚其為出色外交官和戰略思想家。蕭美琴長期以來穿梭華府，締造台美關係巔峰，擔任副手無疑能破除「疑賴論」論調

第四，2019年的「英德之爭」仍讓許多黨內支持者記憶猶新，當年蔡賴兩人所埋下的心結，讓不少英粉大感不滿，而蕭美琴與總統蔡英文的好交情眾所皆知，兩人都是貓奴而有共同興趣，總統愛貓「蔡想想」更是蕭美琴時任立委時，到花蓮勘查颱風災情撿到的流浪貓，因此蕭擔任副手，能再重新拉回英粉，勢必拉抬賴的黨內支持度。

最後，蕭美琴從政資歷豐富，極具選戰經驗，可獨自拉出一條輔選戰線，與賴清德分進合擊，這對黨內總統、立委選情而言是絕對利多。但也有黨內人士示警，蕭美琴絕對是副手好人選，國台辦砲轟賴蕭配是「獨上加獨」，要觀察中國有無進一步動作。

蕭美琴始終是民進黨內被賦予高度期望的青壯世代，也用行動證明成功並非偶然，其經歷獨特豐富且心思細膩，從參與海外社會運動成為副總統參選人，從政以來走過高峰低谷，無論結果為何，都將為人生再寫下新篇章。

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