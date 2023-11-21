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騙多少就關多久！侯友宜發布第三波治安政策：詐騙犯罪加重刑責

▲侯友宜發布第三波治安政策。（圖／侯友宜辦公室提供）
▲侯友宜發布第三波治安政策。（圖／侯友宜辦公室提供）

記者余祥／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（21）日與立委參選人林國春、葉元之共同出席民眾心聲座談會，並發布第三波治安政策，將以加重犯罪刑責、整合部會組建打詐交叉火網、加強兩岸國際共打機制等三大面向，防治並打擊詐騙犯罪。而日前侯友宜亦已發布打擊暴力犯罪、掃除毒品犯罪之治安政策，將以「一打詐、二掃毒、三除暴」，打造健全的犯罪防治網，守護全民治安。

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侯友宜表示，根據估計每年詐騙所得高達700億元，詐騙氾濫已成為國安危機，民進黨政府雖然花了27億，陸續成立「打詐國家隊」、「打詐辦公室」，但卻毫無成效，受理案件不減反升，今年1至9月警察機關受理的詐騙案將近三萬件，比去年同期還增加近六千件，越打越詐。

「騙得越多，要關得越久」侯友宜指出，目前我國相較於日本、韓國，詐欺犯罪刑責較輕，判刑在2年以下高達七成，3年以上者不到一成，威嚇力不足，導致再犯率高。因此未來將修法，犯罪所得達到一定金額以上，不論個人或組織，都加重刑責二分之一；而對於提供人帳戶再犯者，也將修法，不論經過幾年，加重刑責二分之一，杜絕提供人頭帳戶的亂象，並加強控管不明金流及地下匯兌，從源頭防範詐騙洗錢。

侯友宜表示，當年165反詐騙專線是自己所設立的，但隨著時代及數位科技發展，詐騙犯罪型態越來越多元，然而當前民進黨政府的詐騙防治相關機關，只會互相推責，打詐未見成效，未來將整合內政部、法務部、數位發展部、金管會、NCC等機關的資源，杜絕互踢皮球的陋習，也要完善數位平台個資保護、管控查核網路社群詐騙資訊，並建立虛擬貨幣及第三方支付監督制度，以因應新型態的詐騙犯罪型態。

侯友宜也表示，面對詐騙犯罪已經朝集團化、跨國化發展，打擊詐騙犯罪也必須要跨國合作，但民進黨執政以來，因兩岸關係緊張，過去的兩岸共打機制停擺多時，未來也將致力於緩解兩岸關係，恢復共打機制，更要與其他國家建立聯繫管道，透過情報共享、聯手查緝，共同打擊詐騙犯罪。

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