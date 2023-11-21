中華職棒／王志煊改姿勢後成樂天牛棚大將！有望奪下年度進步獎

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值得一提，本季王志煊可說是大心臟投手代表，在在得點圈有跑者的40個打席投球中，僅被擊出5支安打，而在本季面對左打的被打擊率僅0.141，面對右打也是不到兩成的0.182，更拿下了10月份投手MVP，基本上王志煊可說是從職棒邊緣人晉升為主戰牛棚，進步幅度超級大，且全季穩定，少數大改投球姿勢後而成功的案例。
富邦悍將李宗賢本季重回主戰三壘位置，出賽104場，打擊三圍0.318/0.378/0.424，OPS 0.802、OPS+133，比起2022年來說有著顯著進步，去年他僅出賽46場，打擊三圍0.195/0.241/0.244，OPS 0.485、OPS+45，與去年比起各項成績都有顯著而突破性的提升，但李宗賢身為中生代選手，在今年獲得穩定的出賽與固定的守位，成績回升可說是應該的且可預期的，比起拿下最佳進步獎，聯盟應該把今年從缺的「東山再起獎」頒給李宗賢等人才對。
有著「泰國四爺」之稱的統一7-ELEVEn獅邱智呈，在去年獅隊外野傷兵潮時展露頭角，獲得96場出賽機會，但僅繳出打擊三圍0.252/0.318/0.297的成績，來到本季被定位為四號外野手，先是在季初陳傑憲請陪產假缺陣頂上先發，隨後在下半季林安可低潮時，再度適時的頂上先發，七、八月的打擊率皆突破四成，九月打擊率也有0.316。
本季邱智呈則是繳出71安、5支全壘打，貢獻23分打點、打擊三圍0.313/0.386/0.436，OPS 0.822、OPS+138、ISO 0.123，成為本季統一「外野3鬼」陳傑憲、林安可、蘇智傑外，最穩定的外野手，也讓統一多了一名可用之兵，雖數據進步幅度較小，但邱智呈對球隊的貢獻是數據無法體現的。
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