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中華職棒／王志煊改姿勢後成樂天牛棚大將！有望奪下年度進步獎

▲樂天桃猿王志煊在本季接受投手教練川岸強建議後，將投球姿勢改為中職史上罕見的左肩側投，此改變可說大大改變了王志煊的投球實力。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.10.29）
▲樂天桃猿王志煊在本季接受投手教練川岸強建議後，將投球姿勢改為中職史上罕見的左肩側投，此改變可說大大改變了王志煊的投球實力。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.10.29）

記者張志宇/綜合報導

中華職棒34年頒獎典禮將在今（21日）舉行，其中本季最佳進步獎也會在今晚公布，將從在富邦悍將李宗賢、樂天桃猿王志煊、統一7-ELEVEn獅邱智呈中脫穎而出，就讓《NOWnews今日新聞》以數據的角度帶領各位看看誰最有望奪下今年的最佳進步獎。

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樂天桃猿王志煊在本季接受投手教練川岸強建議後，將投球姿勢改為中職史上罕見的左肩側投，此改變可說大大改變了王志煊的投球實力，也從過去的「一人左」進化到有時候成為「一局左」，本季出賽43場，主投35局，防禦率僅1.29，WHIP值更是低到只有0.71。

值得一提，本季王志煊可說是大心臟投手代表，在在得點圈有跑者的40個打席投球中，僅被擊出5支安打，而在本季面對左打的被打擊率僅0.141，面對右打也是不到兩成的0.182，更拿下了10月份投手MVP，基本上王志煊可說是從職棒邊緣人晉升為主戰牛棚，進步幅度超級大，且全季穩定，少數大改投球姿勢後而成功的案例。

富邦悍將李宗賢本季重回主戰三壘位置，出賽104場，打擊三圍0.318/0.378/0.424，OPS 0.802、OPS+133，比起2022年來說有著顯著進步，去年他僅出賽46場，打擊三圍0.195/0.241/0.244，OPS 0.485、OPS+45，與去年比起各項成績都有顯著而突破性的提升，但李宗賢身為中生代選手，在今年獲得穩定的出賽與固定的守位，成績回升可說是應該的且可預期的，比起拿下最佳進步獎，聯盟應該把今年從缺的「東山再起獎」頒給李宗賢等人才對。

有著「泰國四爺」之稱的統一7-ELEVEn獅邱智呈，在去年獅隊外野傷兵潮時展露頭角，獲得96場出賽機會，但僅繳出打擊三圍0.252/0.318/0.297的成績，來到本季被定位為四號外野手，先是在季初陳傑憲請陪產假缺陣頂上先發，隨後在下半季林安可低潮時，再度適時的頂上先發，七、八月的打擊率皆突破四成，九月打擊率也有0.316。

本季邱智呈則是繳出71安、5支全壘打，貢獻23分打點、打擊三圍0.313/0.386/0.436，OPS 0.822、OPS+138、ISO 0.123，成為本季統一「外野3鬼」陳傑憲、林安可、蘇智傑外，最穩定的外野手，也讓統一多了一名可用之兵，雖數據進步幅度較小，但邱智呈對球隊的貢獻是數據無法體現的。

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