詭異UFO光點漂浮機場半空！印度軍方急派2戰機探查
印度官員週日（20）指出，位於曼尼普爾邦（Manipur）的因帕爾國際機場 （Imphal Airport）航班營運受到不明飛行物（UFO）在機場上空盤旋影響，因此機場暫停起降了3小時，同時軍方也表示啟動防空機制派遣2架飆風戰鬥機（Rafale），但此後就沒有再看到這個不明飛行物體了。
國際中心楊智傑／綜合報導
綜合印媒《India Express》與《NDTV》報導，因帕爾國際機場19日下午2時30分左右，上空出現不明飛行物，不少目擊民眾拍下這個白色光點的飛行物體，印度國防部也在獲報後就鄰近的空軍基地派出第一架飆風戰鬥機前往探尋，但在可疑區域低空飛行後未有斬獲，因此又派出第二架飆風戰鬥機擴大搜尋範圍。
印度軍方表示，他們在機場啟動了防空響應機制，但兩架戰鬥機都未發現這個不明飛行物，且物體在目擊之下約1小時30分鐘後就完全消失，相關機構正透過拍攝到的畫面試圖找出進一步的資料。
印度機場管理局（AAI）指出，不明飛行物先是飛過航站大廈，接著向南移動到空中交通管制塔上方，並在那裡靜止了一段時間，然後又朝跑道西南方向移動，一直停留到下午4點05分才消失，而當天的日落時間是下午4點26分。
從當天下午3點55分開始，印度東部空軍司令部開始掃描因帕爾空域是否有威脅，直到下午5點35分結束。隨後，印度東部空軍司令部允許因帕爾機場恢復正常運作，因帕爾國際機場高層凱辛 （Chipemi Keishing） 發表聲明稱，在航班恢復營運之前，有兩架航班改道，三架離港航班受到延誤，約有超過500名乘客受到影響。