微軟執行長納德拉：無論阿特曼最終去哪 OpenAI治理都需要改變
OpenAI原執行長阿特曼（Sam Altman）被開除、總裁布羅克曼（Greg Brockman）請辭，幾天內接連發生的人事動盪，讓外界感到相當錯愕，並對該公司營運造成負面影響。微軟執行長納德拉（Satya Nadella）20日受訪時重申，與OpenAI的合作關係不變，但也坦言該公司可能需要調整治理模式。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據美國財經媒體《CNBC》報導，納德拉雖然認為OpenAI的治理結構需要改變，但否認人事動盪會對OpenAI造成長期損害，關鍵的人工智慧研究、與微軟的合作都還在繼續，但對於阿特曼、布羅克曼的最終去向，以及OpenAI員工跳槽等事，納德拉則語帶保留。
納德拉指出，留在OpenAI還是跳槽到微軟，都是員工自己的選擇，無論結果如何，微軟都將持續創新：「我對這2種選擇都持開放態度。」
納德拉還說，微軟尊重OpenAI的非營利根源，認同其信念，即人工智慧需要以安全的方式開發和推廣。
《CNBC》財經專家卡梅爾（Jim Cramer）則認為，雖然過程看起來有點瘋狂，但他覺得微軟為被開除的阿特曼提供職位是正確的決定。