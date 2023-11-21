新台幣7天狂升快1元！央行何時才會出手？外匯專家分析可能時間點
新台幣兌美元從上周開始「升」勢猛烈，從32.352元一路升至今（21）日早盤的31.44元，短短7天已狂升了9.12角，但似乎未見市場老大「央行」有明顯阻「升」動作，也讓新台幣一路過關斬將，眼看離「31元」整數關卡不遠了。只是，大家也好奇何時央行何時才會出手阻「升」？外匯專家上午受訪時指出，由於台灣才剛被續列美國匯率操縱國觀察名單，美國也希望新台幣升值，因此，央行也不敢貿然出手，尤其台灣出口競爭國韓元11月以來升幅比新台幣更大，預期可能要等到新台幣升幅超過韓元，央行才可能出手。
記者顏真真／台北報導
由於美國通膨降溫，加上美國經濟數據表現，加深市場對美國升息循環告終的預期，甚至明年下半年可能開始降息，也導致美元指數出現漲多大舉拉回，目前已跌落104之下。亞洲貨幣兌美元也展開大反攻，人民幣也升破7.15兌1美元價位，新台幣兌美元在外資熱錢回流並買超台股，也從32.352元一路升破31.5元，今日早盤一度來到31.44元，中午暫收31.445元，再升2.13角。
由於新台幣已連7個交易日升值，累計飆升了9.12角，卻未見央行有明顯阻「升」動作。對此，台新銀行首席外匯策略師陳有忠今日接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，除了因為亞洲主要貨幣兌美元也都在升值之外，還有美國日前剛公布台灣續列匯率操縱國觀察名單，台灣對美國仍有鉅額貿易順差，美國也希望新台幣升值，這也是讓央行不敢貿然出手的原因，一旦出手，就會被美國盯上。
不僅如此，陳有忠還提到，台灣主要出口競爭對手是南韓，韓元從今年11月至今已升值4.8%，相較之下新台幣才升了3.08%左右，尤其南韓已被美國移出匯率操縱國觀察名單，相信台灣央行也會觀察，預期新台幣升幅要超過韓元，台灣央行可能才會出手阻「升」，因此，央行是否出手，要先觀察韓元的升幅。
不過，陳有忠認為，由於南韓與中國關係不佳，這幾年出口情況也不好，貿易順差無法表現出來，也無法營造韓元有大幅升值的空間，現在這波亞幣「升」勢，只是呼應美元漲多大幅拉回的走勢，在韓國本身經濟基本面也不佳之下，韓元要大幅走升空間也有限。