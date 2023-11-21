MLB／天使暫不交易「鱒魚」Mike Trout！宣布2024球季續留球隊
隨著自由市場開啟，有關Mike Trout的交易傳聞也隨之展開，早在例行賽結束時，天使就表示願意聽取有關Mike Trout的報價，但在今（21日）根據《CBS MLB》透露，天使隊已告訴所有想交易Trout的球隊，目前球隊已決定在2024球季將Trout留下來，不再聽取任何球隊的報價。
記者張志宇/綜合報導
Mike Trout現年滿32歲，本季因傷勢困擾僅出賽82場，但仍繳出18轟、81安、44打點、打擊率0.263的成績，《CBS MLB》則認為天使現在關閉談判窗口，是因為Mike Trout的交易價值處於低點，而且Mike Trout自2021年以來，在486場比賽中僅出賽237場，出勤率僅49％，這也讓天使隊在談判上陷入被動。
天使在2019年與Mike Trout簽下一紙13年3億3000萬的鉅額合約，且合約中還保有不可交易條款，《CBS MLB》表示，Mike Trout並不反對離開天使，但現在做交易，天使並不能換回優質籌碼，若要做交易屆時將會拖到2024交易截止日前。
但天使在交易案中還是屬於被動方，因Mike Trout合約中有霸王條款「不可交易條款」，意思是若天使要做交易，一律都得經過Mike Trout同意，相信到時Mike Trout肯定會選擇一支擁有爭冠相的球隊。
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