簡單生活節再公布卡司！張震領軍桂綸鎂、張孝全 說故事給粉絲聽
即將在12月2日、3日舉行的「2023 簡單生活節」今年除了有40組以上的音樂演出，更特別的加入了「說書」舞台，由張震領軍，陳以文、桂綸鎂、張孝全、許如芸與鳳小岳都會用「說故事」的方式來表現「聲音」轉化的迷人之處，這也是張震在推出《格事話》有聲書之後，首次登上舞台公開說故事，有戲劇多年的深硬功底，光是一句話就能「說」出不同語法、不同表情，到時現場的詮釋令人期待。不止說書，音樂舞台當然不能少了難得的限定組合演出，乱彈阿翔feat. 孫淑媚、生祥樂隊feat.米莎及劉柏辛feat.YELLOW黃宣，還有LINION feat.關詩敏的合作舞台。
記者吳雨婕／綜合報導
9月與糯米糰鼓手洪峙立一起推出《格事話—另一種格林童話》有聲書的張震，即將在「2023簡單生活節」上首次公開「說書」，他說：「小時候常常聽廣播劇、相聲，現在常常聽各種說故事的podcast。我一直認為聲音的養分是很重要的，接觸更多的聲音是一個能讓自己舒服的角落。」講起做有聲書說故事的起因，張震笑說：「有聲的緣分起於拍攝電影《刺客聶隱娘》的時候，侯孝賢導演希望我們演員們能夠在拍攝結束之後大家一起去各個學校唸文學給學生聽，侯導認為我們去唸文學可以讓學生們對於文學有更多的熱情。很棒的一個想法，不過大家都太忙，所以一直沒有辦法實現。我覺得侯導的想法很棒，那我們就用另一種形式來貼近吧！《格事話》有聲書就這樣開始啟動了。」
張震也推薦故事《穿長筒靴的公貓》，因為故事安排有趣，感覺就像生活的縮小版，「說書的時候在切換人物的時候也是很有趣的聲音表演，有點擬人化又帶寫實。」不僅自己說書、結合音樂，張震找了好朋友們一起來製作有聲書，12月2日，3日連續兩日的說書舞台他同樣找來了陳以文、桂綸鎂、張孝全、許如芸和鳳小岳一起，帶來精采可期的大明星說小故事。
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