不分區名單黃珊珊、黃國昌排前二位？民眾黨：明日記者會正式公布
受到藍白合協商延宕影響，民眾黨不分區立委名單遲遲未公布，媒體今（21）日流出一份民眾黨不分區名單，由台北市前副市長、柯競辦總幹事黃珊珊，以及剛加入民眾黨的前立委黃國昌「雙黃」打頭陣，分列女生、男生組的第一名。具有陸配身分、引發爭議的台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，以「拒遭綠營抹紅」婉拒提名，最後未入列不分區名單。對此，民眾黨表示，明日將舉行記者會公布民眾黨不分區立委的正式名單。
記者呂炯昌／台北報導
根據鏡週刊報導，民眾黨不分區提名採取「2年任期制」，依內部就政黨支持度估算，民眾黨這次有望當選8席以上，有望進入「前2年首輪安全名單」的人選，女生組依序是黃珊珊、前總統陳水扁醫療小組發言人陳昭姿、越南籍新住民的台灣新住民黨黨主席麥玉珍、花蓮縣藥師公會林憶君。男生組則依序是黃國昌、戰國策傳播集團董事長及壯世代教科文協會理事長吳春城、前台北市議員林國成、政論節目主持人張啟楷。
第9至16名，女生組依序是曼都集團董事長賴淑芬、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、東吳大學政治系教授劉書彬、大陸籍配偶李貞秀，男生組依序為資策會前處長洪毓祥、中正大學勞工關係學系副教授王安祥、台中市議員陳清龍、前台聯立委許忠信。其中，蔡春綢是雲林北港朝天宮董事長蔡咏锝的姊姊，而洪毓祥為新竹市長高虹安在資策會任職期間的直屬主管。
若以政黨屬性來看，這份名單可說是「第三勢力退輔會」，黃國昌為時力創黨元老，日前宣布退黨、許忠信為已泡沫化的台聯前立委、黃珊珊與林國成為前親民黨員。
針對不分區名單提前外洩，民眾黨發言人李頂立表示，明日將會舉行記者會公布民眾黨不分區立委的正式名單。