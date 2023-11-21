外交部祝賀「阿根廷川普」米雷伊當選 盼推動台阿兩國各領域合作
阿根廷總統大選，由現年53歲的極右派自由主義經濟學家米雷伊（Javier Milei）勝選，有「阿根廷川普」之稱的他是親美反中派，曾形容「與中國政府發展關係就像在跟刺客做交易」，也讓外界關注阿根廷與中國關係是否有變。我國外交部今（21）日則表示，我國駐阿根廷代表處已經向米雷伊團隊與政府祝賀，期盼與新政府加深合作。
記者邱新博／台北報導
阿根廷深受經濟危機之苦，通貨膨脹飆破140%、貨幣重貶、五分之二以上人民生活困苦。路線與風格常被拿來與美國前總統川普相提並論的米雷伊從政僅2年，曾表示將削減政府開支、放棄披索（peso）改用美元為官方貨幣甚至關閉央行來應對通膨等政見。
另綜合《彭博社》等外媒報導，米雷伊8月接受採訪時曾說，在中國的人們不自由，無法做自己想做的事，否則就會被殺，質疑是否真會有人想跟刺客做交易，以及是否有與這個亞洲國家發展貿易關係的必要性。
對於米雷伊勝選，外交部發言人劉永健表示，阿根廷「自由前進黨」領導人米雷伊於11月19日總統大選第二輪投票勝出，我國駐阿根廷代表處已在第一時間代表政府及人民向當選人米雷依及其團隊表示祝賀，駐阿根廷代表處向與阿國朝野政黨都有良好工作關係。
劉永健說，台灣與阿根廷共享民主、自由、人權等普世價值。外交部期盼與阿根廷新政府合作，將持續推動台阿兩國在政治、經貿、文化、教育及能源等領域合作交流，共同守護全球民主自由，進一步深化雙方互惠互利的夥伴關係。