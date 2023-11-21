王仁甫澄清「與羅志祥還是朋友」！親自傳訊孫德榮：不要再提了
孫協志、王仁甫、許孟哲、蔡黃汝（豆花妹）、峮峮今（21）日共同出席《飢餓遊戲》7周年記者會，現場歡笑聲不斷。由於王仁甫的恩師孫德榮日前喊話，希望王仁甫能放下與羅志祥長達20年來的恩怨，對此，王仁甫則親自澄清，大家都是朋友，至於20年前為什麼吵架，他早就不在意了，也傳訊給孫德榮「不要再提了！」就怕兩人越來越尷尬，加深芥蒂。
記者詹鎰睿／台北報導
王仁甫坦言，看到孫德榮發的文章有嚇了一跳，「這不是20年前的事了嗎？我覺得沒什麼啦！」他還笑說，孫德榮常常會蹦出想法，這次則是希望把子弟兵們找回來聚餐而已，王仁甫也強調，他過去工作或私底下有碰過小豬，彼此都會打招呼，沒有像孫德榮講得那麼嚴重，大家都是正常的朋友關係。此外，王仁甫也坦承，私下有傳訊息給孫德榮，請他不要再提了，就怕芥蒂越來越深。
下秒，王仁甫還開玩笑表示，「不然8周年約孫總來嘛！」孫協志見狀趕緊阻止，「他應該不行啦！他身體不能不吃東西啦！」但還是希望有機會能請孫德榮來當飢餓關主。談到這次7周年，雖然開心見到主謀（製作人）實現諾言，得到金鐘獎就跳澳門塔，但主持群們也付出代價，「我們也過得不舒服耶！」期盼未來能夠加薪。
孫協志無奈表示，明明人家生日過得很舒服，「奇怪！我們怎麼那麼辛苦！」峮峮也在一旁大喊：「對啊！比平常還要累！」王仁甫則回憶，5周年騎單車環島、6周年澎湖荒島求生，如今7周年跑去體驗澳門塔，「決定8周年我們還是不要過生日好了，普通錄影就好！」大家也異口同聲地說，「每次有特別企劃，就絕沒好事。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁