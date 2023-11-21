積極爭取桃園教育資源　萬美玲今登記爭取連任

2024總統及立委開放登記第2天，國民黨桃園市立法委員萬美玲今（21）日上午，在競選總部主任委員，桃園市議會副議長李曉鐘以及多位黨籍議員的陪同下，到桃園市選委會辦理第11屆立法委員選舉登記。萬美玲表示，未來會繼續為教育而努力，爭取更多的教育資源回桃園。
記者李春台／桃園報導
萬美玲指出，這一屆立委任期為桃園市爭取教育資源補助超過312億元，包括班班有冷氣、生生有平板、改善老舊校舍及廁所整建、學校操場及跑道及周便設備改善，也完成國民教育法、特殊教育法、性平教育法、學校衛生法、幼兒教育及照顧法、高級中等學校建教合作實施及建教生權益保障法等重要法案的修法。
萬美玲說，桃園鐵路地下化，在他積極監督爭取下，完成綜合規畫核定，總經費1048億元由中央負擔786億元（75%），為了緩解南桃園交流道及大湳交流道車流，她也成功爭取設置中路交流道，因應未來新火車站商圈帶來的人潮，爭取到前瞻預算在大林路及延平路設置地下停車場。
萬美玲指出未來會繼續為教育而努力，爭取更多教育資源回桃園，檢討學習歷程檔案成效、推動營養午餐專法、修正學生輔導法調降專任輔導教師員額比、爭取就學貸款零利率、育兒津貼依通膨每兩年滾動調整；此外也會繼續爭取部立桃園醫院升格為醫學中心、提升護理人員待遇、解決客運缺工改善市民通勤問題、健全住宅市場加速社宅興建，並監督捷運綠線、鐵路地下化及中路交流道設置等重大交通建設工程進度等。