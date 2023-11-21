反町隆史被枕邊人深情盯著「羞了」！公開與松嶋菜菜子的幸福祕訣
日劇《麻辣教師GTO》男、女神反町隆史、松嶋菜菜子相隔21年再度同框，短短1分鐘的廣告掀起觀眾回憶殺，反町隆史就透露因為夫妻倆必須「自然演出」，但他無法「刻意自然」，所以跟老婆無法在家練習，同時透露他們維持幸福生活的祕訣，就是要互相尊重、互相信任，婚姻就能長久。
記者陳雅蘭／綜合報導
反町隆史出道前，其實是傑尼斯事務所（現為：SMILE-UP.）的旗下練習生，主要工作為擔任團體「光GENJI」的伴舞，但時間維持不久；離開傑尼斯後，他跑去拉麵店打工，偶爾接接模特兒的拍攝，因為身高181公分的優勢，反町隆史還曾出席過巴黎時裝週。
除了會走秀，反町隆史也會唱歌、作詞，直到1994年7月參演《愛情麻辣燙》，正式當演員出道；隔年1998年拍攝《麻辣教師GTO》成名，他還跟劇中合作的對手松嶋菜菜子擦出愛火，2人在2001年宣布結婚，隔年NHK大河劇《利家與松》是夫妻倆最後一次合體共演，他們目前育有2女。
過了21年，他們再度於螢光幕前同框，拍攝男性保養品廣告，2人影片中公開夫妻日常，松嶋菜菜子拿著保養品給反町隆史擦，她看著老公的臉，心裡想著：「我看著我先生的皮膚，過去的經歷、想法都銘刻在其中。」老夫老妻對視而笑，流露真情與自然；反町隆史卻表示要演出自然的互動，對他來說非常困難，「我發現我很難成為自然的自己」，所以在家也練習不了，笑說：「我反而還很緊張！」不過這一次跟老婆拍廣告，反町隆史覺得新鮮又有趣。
反町隆史將於12月19日滿50歲，對於即將踏上5字輩的人生，他期許自己能夠更積極、強大，也希望能培養出更多興趣，「我很喜歡在大自然中，所以我很喜歡看日出跟日落，美麗的夏日日落，或是冬天的陽光早晨，對我來說都很舒服」。
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