夫妻齊撈金！Akira幸福同框林志玲 福原愛、江宏傑昔代言數不完
日本男神反町隆史與松嶋菜菜子因拍攝《麻辣教師GTO》假戲真做，近日兩人為了拍廣告同框，睽違21年在螢幕前合體，造成不小話題。許多明星夫妻婚後都合體撈金，包含Rain和金泰希、林志玲和Akira、江宏傑和福原愛。
記者薛羽彤／綜合報導
韓國天王Rain和老婆金泰希鮮少在大眾前放閃，不過兩人也不排斥合體賺錢，夫妻倆婚後陸續一起代言寢具、按摩椅，廠商還曾曝光幕後花絮，即使攝影機沒在拍的時候，兩人也會一直牽著手、互相打鬧，2人在導演喊cut後，還會對視甜笑擊掌。廣告曝光後，網友都笑稱，兩人根本是在用公費談戀愛，把私下生活的甜蜜實際放上鏡頭前。
林志玲和Akira婚後首次為了茶飲合體拍廣告，小倆口在日本完成電視廣告拍攝，對於夫妻合體代言拍攝廣告，Akira笑說：「第一次夫妻一起代言，感覺很新鮮、也很開心！」。「國民姊夫」Akira拍攝過程更是全程笑瞇瞇，臉上掛著幸福笑容。這對當時的新婚夫妻，在拍攝空檔不時相視而笑，攝影棚裡粉紅泡泡滿天飛。
江宏傑和福原愛雖然已離婚，甚至對簿公堂，但這對夫妻在恩愛時期，可是一起拍過不少廣告，包括洗衣機、空調、冰箱、汽車、益生菌、雞精、調味料、奶粉、啤酒、防蚊噴霧、服飾、珠寶等，一起賺進不少代言費。隨著婚姻結束，再也無法看見兩人一起拍的廣告播送，昔日金童玉女甜蜜的畫面，已化作雲煙。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁