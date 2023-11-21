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小雪節氣將至！「4生肖」恐小病小痛　習俗、養生、禁忌一篇看懂

▲2023小雪節氣將至，「4生肖」注意小病小痛，小雪養生、禁忌一次告訴你。（示意圖／取自unsplash）
▲2023小雪節氣將至，「4生肖」注意小病小痛，小雪養生、禁忌一次告訴你。（示意圖／取自unsplash）

記者黃韻文／綜合報導

小雪節氣是2023年11月22日22時03分交節氣，命理專家楊登嵙提醒，在2023年「小雪」這半個月，4生肖「虎、兔、羊、豬」要注意健康，容易小病小痛頻繁，忌吃濕熱食物，尤其是油炸食品，可減少毛病發生。另外，容易過度勞累引起神經緊張、失眠多夢，只要多些時間放鬆休息，問題不大。

楊登嵙針對「小雪」節氣，分享食、衣、住、行、育、樂方面的開運養生及禁忌。

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一、小雪節氣食的開運：

小雪節氣飲食對正常人來說，既不宜生冷、也不宜燥熱，這個季節宜吃溫補性食物和益腎食品。

冬季應少吃生發食物，尤其辛辣，容易引起皮膚乾燥缺水。年長者不宜吃太多重口味食物，可以增加優質蛋白的比重，例如雞蛋、豆腐等，不僅便於消化，營養價值較高，可以增強抵抗力。

▲麻辣鍋吃到飽怎麼吃才內行？老饕曝「獨家秘笈」：超過癮！（示意圖／翻攝自臉書）
▲民眾喜愛冬天吃麻辣鍋，但吃太多辛辣食物，容易引起皮膚乾燥缺水。（示意圖／翻攝自臉書）
二、小雪節氣衣的開運：

多穿衣服禦寒、注意保暖。中醫認為「頭為諸陽之會」，即指頭部是所有陽經匯聚的地方，不可受風寒，所以要戴帽子防寒、保護陽氣。

三、小雪節氣住的開運：

這個節氣不要緊閉門窗，室內溫度太高或濕度太低，也會引起身體不適。如果門窗緊閉、密不透風，室內二氧化碳量增加，細菌、塵埃等有害物質也會增長。

四、小雪節氣行的開運：

要適當早睡，早晨也不宜起得太早，尤其年長者最好等太陽升起，陽氣生發時再起床。對於有晨練習慣的長輩來說，這段時間最好在日出後或者午後運動，而不是越早越好。

▲週四前全台都是溫差較大的天氣型態，週五東北季風增強，北台溫白天高溫僅剩攝氏21至22度。（圖／中央氣象署提供）
▲這周日夜溫差極大，早晚外出要注意保暖。（圖／中央氣象署提供）
五、小雪節氣育的開運：

常曬太陽能助發人體的陽氣，對調節情緒、改善狀態有好的作用。適當的戶外活動能促進血液循環，要預防感冒就要走向大自然，積極運動、強健體質。這一階段室內外溫差較大，戶外活動時要提前做好熱身運動。

六、小雪節氣樂的開運：

夜間時間越來越長，白天時間越來越短，人們對於黑夜的感受也越來越明顯。在這個時節，非常容易引起心理上的感傷，從而導致抑鬱發生，要保持愉悅心態，可以經常參加一些戶外活動，多曬太陽、多聽音樂，學會調養自己，別關起門來憂鬱。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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