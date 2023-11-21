鄭中基開唱1萬張門票完售！驚喜宣布加場 開賣日期曝光
鄭中基日前宣布2024年3月9日將於台北小巨蛋舉行 「Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024 台北站」，門票開賣後，主辦單位宣布1萬張門票完售，許多歌迷紛紛哀號敲碗再加場，主辦單位也聽見大家的心聲，與場地協調後，今（21）日驚喜宣布3月10日再加演，而鄭中基聽見門票大開紅盤的好消息也表示，「真的沒想到能賣得這麼好，有這麼多台灣朋友和我一起過生日，心裡實在太高興，期待到時候，萬人大合唱生日歌給我聽！」
記者吳雨婕／綜合報導
距離上一次來台已時隔七年，歌迷早已等不及親臨現場感受歌王鄭中基的魅力，首場演出僅剩零星門票，如今3月10日再加開一場，不僅歌迷興奮不已，鄭中基也開心說道：「3月9日剛好是我的生日，現在再加演一場，可以連兩天和大家一起度過，真的太幸福了，3月10日跟我再一次慶祝生日吧。」
鄭中基日前為了演唱會，率先抵台舉辦記者會，許久未在台灣公開活動的他表示，一直都對台灣的歌迷印象很深刻，大家都很熱情，趁這次來台，也撥空和家人在台灣逛逛、放鬆，充滿電後再繼續回到工作崗位，雖然很短暫，但每次來台都留下了很美好的回憶，期待明年3月和大家在小巨蛋見面。此外，「Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024 台北站 加演場」，門票將於11月28日中午12點全面啟售，購票請至寬宏售票系統及萊爾富、OK便利超商。
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