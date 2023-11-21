西子灣站掰了！高捷岡山車站明年6月通車 5座捷運站名屆時將改名
高雄捷運紅線延伸線，將在明年6月通車到「岡山車站」站，屆時將全面更新路網系統，高捷也藉機針對各路線站名進行檢視，和高雄市府組成跨局處更名委員會，確認將針對5座站名進行變更，並在明年6月RK1「岡山車站」通車啟用時一併辦理更改。
記者林莞茜／綜合報導
根據高市府組成跨局處更名小組規劃，紅線的楠梓加工區站更名為「楠梓科技園區」站、南岡山站更名為「岡山高醫」站，橘線的市議會站（舊址）更名為「前金」站、西子灣站更名為「哈瑪星」站、技擊館站名為「苓雅運動園區」站。
不過，由於更改站名需改掉貼紙、圖面、聲音系統等，需要一筆不小的費用支出，高雄捷運局在考量RK1岡山車站將通車，若現在更改站名，屆時還要再改一次，為避免浪費公帑，因此安排明年6月才會一併辦理更名。
捷運局表示，高雄捷運岡山路竹延伸線分三階段施工，第一階段為新增「岡山車站」站，全長1.46公里，預計2024年6月通車；2A階段工程新增「岡山工農」站、「本洲產業園區」站、「高雄科學園區」站、「南路竹」站等，全長7.75公里，土建、機電工程已在施工，預計民國2027年通車；2B階段工程則從南路竹站往北延伸3.87公里，新設路竹站與大湖站，基本設計及綜合規劃已獲行政院核定，預計2029年通車。