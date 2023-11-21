高督盟評鑑第四屆「優質議員」　三新科跨黨派議員上榜

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這次獲選「問政優質」的10位議員分別為：白喬茵、李雅慧、邱于軒、邱俊憲、林智鴻、張博洋、黃文益、黃柏霖、黃捷、湯詠瑜。
高督盟指出，此10位議員不論總質詢、業務部門質詢、委員會議、法案審查，皆積極出席與發言，質詢內容也都言之有物，獲得評鑑委員們的普遍肯定；其中，有幾位更因提出個人在「重大市政議題」的問政成果，因此獲得加分。對於白喬茵、張博洋、湯詠瑜3位新科議員初試啼聲就表現優異，陳銘彬表示高度肯定，也期勉3位再接再厲，繼續保持紀錄。
至於本次列入「待觀察名單」共有6人，其中屬於第一類的「總分低於標準」或「嚴重疏於問政」有4人，吳銘賜議員及陸淑美議員之評鑑總分皆低於60分（也有「法案審查未發言」、「委員會未出席」等「疏於問政」情形）；而李喬如議員及黃紹庭議員則是「嚴重疏於問政」，包括「法案審查未發言」、「委員會未出席」及「提案掛0」。
而屬於第二類的「言行違背議員職權角色」則有曾麗燕及吳利成2位議員。前議長曾麗燕因涉嫌詐領助理費新台幣1330萬元，被檢方依貪污等罪起訴，9月25日高雄地院一審宣判，曾麗燕遭重判12年、褫奪公權6年，可上訴。
至於議員吳利成則是4月26日在部門質詢時，質疑民政局把錢都花在同志遊行上，更稱高雄少子化問題與同婚有關，引發外界譁然。高督盟「複評會議」認為：吳利成在議會殿堂公然發表「性別歧視」之言論，並據以質疑政府施政，嚴重傷害「性別平權」之政策推動，應予譴責。
對於新一屆議會的首次整體表現，高督盟總評為「比上一屆進步」，陳銘彬指出，相較於「政黨衝突頻生」的第三屆議會，第四屆第1會期議員的問政風格，整體說來理性得多；此外，相較於上一屆第7、第8會期的散漫怠惰，這一屆（第四屆）第1會期的議員出席狀況有所改善。
然而，「委員會」的出席情況雖有改善，但還是有9位議員全程未出席開會；陳銘彬特別點名9位「不出席委員會」的議員：李喬如、宋立彬、吳銘賜、黃文志、黃紹庭、陳玫娟、鄭光峰、陸淑美、曾麗燕。
高督盟說，「審查法案」方面，本會期共有7個法案（市府提案5個、議員提案2個），審查通過6個，效率不錯；其中，「淨零城市管理自治條例（草案）」能順利審查通過，應是議會最大的成就；該法案的通過對於高雄市及本地企業邁向國際化深具正面意義，但陳銘彬仍提醒，立法只是邁出成功的第一步，後續仍需市府各局處的積極行動，也需高雄市議會的議員持續監督推動。
而「議員提案」方面，高督盟表示，本會期共有1375個是歷屆之最。不過，提案內容在「關注全市發展」的議題只有500多個，而「關注地方發展」的提案數量卻達800多個，其中有關「道路破損、拓寬」的提案就有近300個，數量也超出以往，顯示某些議員「做業績」的心態。