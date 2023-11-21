名家論壇》單厚之／民眾黨的失敗主義者們

高督盟評鑑第四屆「優質議員」　三新科跨黨派議員上榜

▲高雄市公民監督公僕聯盟針對第四屆高雄市議員首次評鑑結果出爐，有3位新科議員入榜「優質議員」，（左至右）分別是左楠區的白喬茵、三民區的張博洋及前金新興苓雅區的湯詠瑜。（圖／高督盟提供）
▲高雄市公民監督公僕聯盟針對第四屆高雄市議員首次評鑑結果出爐，有3位新科議員入榜「優質議員」，（左至右）分別是左楠區的白喬茵、三民區的張博洋及前金新興苓雅區的湯詠瑜。（圖／高督盟提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

高雄市公民監督公僕聯盟（簡稱「高督盟」）針對第四屆高雄市議員首次評鑑結果出爐，10位上榜的「優質議員」當中有3位是新科議員，分別是左楠區的國民黨議員白喬茵、三民區的台灣基進議員張博洋及前金新興苓雅區的民進黨議員湯詠瑜，高督盟對這3位新科議員初試啼聲就表現優異，表示高度肯定。

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今（21）日上午，高督盟理事長陳銘彬召開記者會，公布「高雄市議會第四屆第1會期議員評鑑結果報告」，共選出10位「問政優質議員」、以及4位「待觀察名單」；此外，也針對新一屆高雄市議會的首次表現作出總評。

這次獲選「問政優質」的10位議員分別為：白喬茵、李雅慧、邱于軒、邱俊憲、林智鴻、張博洋、黃文益、黃柏霖、黃捷、湯詠瑜。

高督盟指出，此10位議員不論總質詢、業務部門質詢、委員會議、法案審查，皆積極出席與發言，質詢內容也都言之有物，獲得評鑑委員們的普遍肯定；其中，有幾位更因提出個人在「重大市政議題」的問政成果，因此獲得加分。對於白喬茵、張博洋、湯詠瑜3位新科議員初試啼聲就表現優異，陳銘彬表示高度肯定，也期勉3位再接再厲，繼續保持紀錄。

至於本次列入「待觀察名單」共有6人，其中屬於第一類的「總分低於標準」或「嚴重疏於問政」有4人，吳銘賜議員及陸淑美議員之評鑑總分皆低於60分（也有「法案審查未發言」、「委員會未出席」等「疏於問政」情形）；而李喬如議員及黃紹庭議員則是「嚴重疏於問政」，包括「法案審查未發言」、「委員會未出席」及「提案掛0」。

而屬於第二類的「言行違背議員職權角色」則有曾麗燕及吳利成2位議員。前議長曾麗燕因涉嫌詐領助理費新台幣1330萬元，被檢方依貪污等罪起訴，9月25日高雄地院一審宣判，曾麗燕遭重判12年、褫奪公權6年，可上訴。

至於議員吳利成則是4月26日在部門質詢時，質疑民政局把錢都花在同志遊行上，更稱高雄少子化問題與同婚有關，引發外界譁然。高督盟「複評會議」認為：吳利成在議會殿堂公然發表「性別歧視」之言論，並據以質疑政府施政，嚴重傷害「性別平權」之政策推動，應予譴責。

對於新一屆議會的首次整體表現，高督盟總評為「比上一屆進步」，陳銘彬指出，相較於「政黨衝突頻生」的第三屆議會，第四屆第1會期議員的問政風格，整體說來理性得多；此外，相較於上一屆第7、第8會期的散漫怠惰，這一屆（第四屆）第1會期的議員出席狀況有所改善。

然而，「委員會」的出席情況雖有改善，但還是有9位議員全程未出席開會；陳銘彬特別點名9位「不出席委員會」的議員：李喬如、宋立彬、吳銘賜、黃文志、黃紹庭、陳玫娟、鄭光峰、陸淑美、曾麗燕。

高督盟說，「審查法案」方面，本會期共有7個法案（市府提案5個、議員提案2個），審查通過6個，效率不錯；其中，「淨零城市管理自治條例（草案）」能順利審查通過，應是議會最大的成就；該法案的通過對於高雄市及本地企業邁向國際化深具正面意義，但陳銘彬仍提醒，立法只是邁出成功的第一步，後續仍需市府各局處的積極行動，也需高雄市議會的議員持續監督推動。

而「議員提案」方面，高督盟表示，本會期共有1375個是歷屆之最。不過，提案內容在「關注全市發展」的議題只有500多個，而「關注地方發展」的提案數量卻達800多個，其中有關「道路破損、拓寬」的提案就有近300個，數量也超出以往，顯示某些議員「做業績」的心態。

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