被吳欣岱指是「黑道」！館長求償10萬元敗訴 法院：自己都承認
「館長」陳之漢不滿外科醫師、基進黨立委參選人吳欣岱去年12月在臉書形容他是黑道，提告求償10萬元，並要求移除文章等。士林地院認為，吳欣岱發言是合理評論，今（21）日判陳之漢敗訴，可上訴。
記者潘千詩／台北報導
陳之漢提告主張，2022年12月4日，吳欣岱在臉書粉專寫到「黑道的定義是什麼啊？成群結隊的有前科的人？那成吉思汗不就是一個幫派」、「成吉思汗裡面一堆有前科的不說」；又於同月13日發文「還是你（陳之漢）捐幾百萬之後，就可以跟大徒弟開直播恐嚇別人」、「難怪很多黑道都轉型開直播賣東西」等言論侵害他名譽權，求償精神慰撫金10萬元、移除臉書文章，在臉書刊登本案民事判決。
吳欣岱答辯指出，陳之漢為自願性的公眾人物，過去接受媒體專訪時，未對記者敘述的黑道標題表示反對意思，況且她是對陳之漢批評政府與黑道掛鉤、參與遊行等事的合理評論，並未侵害陳之漢名譽權，主張免賠。
法官認為，從文章內容及上下文脈絡來看，言論是針對陳之漢要參與「黑道政府，蔡英文下台」遊行等表達意見，內容並未具體指摘或暗指陳之漢有開直播恐嚇別人；此外，陳之漢之前受訪時也坦言自己過去是黑道，吳欣岱以黑道形容陳之漢並非憑空捏造，是對可受公評之事評論，判陳之漢敗訴。