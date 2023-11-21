楊貴媚率《老少女》赴日外景！製作費豪砸超過2400萬 曝最大難處
楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文主持的實境節目《老少女奇遇記》第1季入圍金鐘「益智及實境節目獎」、「益智及實境節目主持人」2獎肯定。第二季大手筆到日本出外景，挖掘在異鄉的台灣人。人正在熊本錄製節目的製作人楊貴媚，被問到本季預算，她深嘆一口，直說：「我很不想說。」她只透露第1季就花了1200萬，而這一季是大約2倍，也就是會超過2400萬以上，並曝光當地錄影最大難處。
記者黃盈容／熊本報導
楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文主持的實境節目《老少女奇遇記》第2季前往日本找尋住在當地的台灣人，體驗他們生活，預計將出4次日本外景，預算自然會比上次高，因還要日本當地交通、食宿，加上司機依當地規定，只能連續工作9小時，需要找輪班的司機，各方面都燒錢。
這次出國難度激增，楊貴媚也坦言，最困難的是語言隔閡，儘管3人出發前有苦練日文，但基本上還是無法達到溝通的程度，節目主打挖掘感人故事，楊貴媚嘆：「我們都知道這個人有很多感人的故事，想要去傾聽、了解，結果卻會因為語言沒辦法溝通。」
至於是否因入圍金鐘，另外2主持漲價導致節目花費更多？楊貴媚澄清，是因來日本錄節目食宿都貴，鍾欣凌則打趣想酸嚴藝文漲主持費，嚴藝文當場變臉「幹嘛！」趕緊否認，其實她本來還在製作戲劇後製，忙得不可開交，還要出國，每趟都要8天，可說情義相挺。
雖節目上歡笑不斷，但其實鍾欣凌、嚴藝文都有感受到楊貴媚的辛苦和壓力，「每次遇到事情我們就往後站，獨留她一個人面對」。