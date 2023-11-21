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不怕接班人冼迪琦加盟！峮峮反讚超可愛　下秒自爆和林襄完全不熟

▲峮峮說她不擔心「接班人」冼迪琦，反而還大讚對方超可愛，結果峮峮還坦承，其實她和林襄完全不熟，直到那次去日本工作後才有所交集。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲峮峮說她不擔心「接班人」冼迪琦，反而還大讚對方超可愛，結果峮峮還坦承，其實她和林襄完全不熟，直到那次去日本工作後才有所交集。（圖／記者吳翊緁攝影）

記者詹鎰睿／台北報導

中信兄弟Passion Sisters今年請到香港人氣女孩冼迪琦加盟助陣，更被外界譽為「峮峮接班人」，一舉一動都受到關注。對此，峮峮今（21）日出席《飢餓遊戲》7周年記者會受訪時，大讚冼迪琦超級可愛又有活力，「她是日系浪漫風，跟我不太一樣！」不僅不擔心自己的地位不保，反而還很期待後輩們的表現。

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對於冼迪琦以「峮峮接班人」之姿加入啦啦隊，會不會擔心自身地位不保？峮峮則笑說，「不會啦！」反而還很喜歡對方。結果一旁孫協志忍不住抱怨，「奇怪，峮峮又不是得癌症，怎麼會有這用法啦！」讓大家笑翻。不過，峮峮認為兩人的類型不太一樣，並形容冼迪琦是走日系浪漫風，與其他的啦啦隊練習生們一樣都很可愛又有活力。

▲冼迪琦。(圖／冼迪琦IG）
▲峮峮大讚冼迪琦可愛又有活力，很期待對方的表現。(圖／冼迪琦IG）
談到日前與林襄的一張合體照，被網友們說是「啦啦隊天花板組合」，峮峮顯得非常驚訝，謙虛地謝謝大家，但她坦承，其實和林襄在日本行之前完全不熟，過去碰到面也講不到10句話，不過再這次的活動後，峮峮才發現林襄私下是一位可愛又很ㄎㄧㄤ的小妹妹。此外，對於台北大巨蛋的誕生，峮峮超級興奮，看了影片後覺得很厲害，希望有朝一日能站上大巨蛋應援。

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▲峮峮、林襄。（圖／林襄IG）
▲峮峮坦承，在日本行之前，她和林襄（右）完全不熟，誇讚林襄是很ㄎㄧㄤ又很可愛的小妹妹。（圖／林襄IG）

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