不怕接班人冼迪琦加盟！峮峮反讚超可愛 下秒自爆和林襄完全不熟
中信兄弟Passion Sisters今年請到香港人氣女孩冼迪琦加盟助陣，更被外界譽為「峮峮接班人」，一舉一動都受到關注。對此，峮峮今（21）日出席《飢餓遊戲》7周年記者會受訪時，大讚冼迪琦超級可愛又有活力，「她是日系浪漫風，跟我不太一樣！」不僅不擔心自己的地位不保，反而還很期待後輩們的表現。
記者詹鎰睿／台北報導
對於冼迪琦以「峮峮接班人」之姿加入啦啦隊，會不會擔心自身地位不保？峮峮則笑說，「不會啦！」反而還很喜歡對方。結果一旁孫協志忍不住抱怨，「奇怪，峮峮又不是得癌症，怎麼會有這用法啦！」讓大家笑翻。不過，峮峮認為兩人的類型不太一樣，並形容冼迪琦是走日系浪漫風，與其他的啦啦隊練習生們一樣都很可愛又有活力。
談到日前與林襄的一張合體照，被網友們說是「啦啦隊天花板組合」，峮峮顯得非常驚訝，謙虛地謝謝大家，但她坦承，其實和林襄在日本行之前完全不熟，過去碰到面也講不到10句話，不過再這次的活動後，峮峮才發現林襄私下是一位可愛又很ㄎㄧㄤ的小妹妹。此外，對於台北大巨蛋的誕生，峮峮超級興奮，看了影片後覺得很厲害，希望有朝一日能站上大巨蛋應援。
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