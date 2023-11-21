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光良無預警曝重大喜訊在明年！單身7年談生子　「藏了就不會講」

▲光良宣布明年重啟「今晚我不孤獨」巡演，自爆單身7年。（圖／記者吳雨婕攝）
▲光良宣布明年重啟「今晚我不孤獨」巡演，自爆單身7年。（圖／記者吳雨婕攝）

記者吳雨婕／台北報導

光良受邀成為知名保健品牌代言人，今（21）日出席活動時，他還加碼曝光好消息，提到因為疫情而延宕的「今晚我不孤獨」巡迴演唱會，將於明年4月重啟。談到感情狀況，光良提到已經單身7年，媒體開他玩笑，問他是否已經有小孩，他也幽默回應：「如果有的話，既然藏了，就不要講。」

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光良表示，因為疫情的關係讓巡演喊卡，他特別向唱片公司告假，這3年期間都在錄製Podcast節目，而在疫情趨緩後，他今在記者會上宣布明年重啟「今晚我不孤獨」巡迴演唱會，首站會從大陸那邊開始，至少舉行10場，馬來西亞則是會開一場，台灣場次會等巡演跑一輪再回來，預計會是在明年，他提到：「 小巨蛋檔期難喬。」媒體詢問是否會想唱進大巨蛋，他不諱言的說：「有機會在那邊表演就很滿足，大巨蛋應該是周杰倫、五月天，動感一點的類型。我的歌曲類型屬於情歌，如果在大巨蛋開，溫暖的感覺就沒有了。」

▲光良宣布明年重啟「今晚我不孤獨」巡演。（圖／記者吳雨婕攝）
▲▼光良透露明年開唱計畫，還打算拍電影。（圖／記者吳雨婕攝、三立提供）
▲光良受邀在金鐘獎表演「少了你 就不行」，用歌聲向幕後工作人員致敬。（圖／三立提供）
 
談到感情現況，光良透露，已經單身7年，家人也沒有給他壓力，所以他不著急，也不覺得寂寞，「我有我的工作、同事、家人，這一些不是讓我寂寞的東西。」他坦白的說，生活圈很小，不善於社交也很少用社交軟體，言外之意，就是不太有可能談戀愛。現場記者開玩笑地問光良，會不會早就藏了個小孩，光良也幽默回應：「如果有的話，既然要藏就不要講囉！」

光良還提到，本來有計畫明年要出新專輯，但因為有巡演以及明年9月、10月有拍電影的規畫，所以新專輯可能會延後到後年，但歌迷們不要失望，他開心的說：「會有單曲推出。」聊起將要拍攝的電影，光良笑說電影屬於愛情電影，「我所有戀愛的感覺都在裡面，我以前唱情歌像在談戀愛。」也透露卡司還在敲，幸好劇本已經出來了，第一次執導電影的他，坦言有壓力，但既然決定做了，就一定會把事情做好。


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