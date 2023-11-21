輕軌明年元旦後試營運　高市府跨局處提交通配套措施

高雄輕軌路線「C24愛河之心站至C32凱旋公園站」，截至11月17日為止，整體工程進度96.96%，自11月2日起輕軌列車開始駛進大順路段(博愛路以東)，展開C24愛河之心站-C32凱旋公園站路段為期近1個月的測試，朝12月提報初履勘，預計明年元旦後試營運，期間市府將傾聽市民朋友與外地旅客搭乘時的寶貴意見，讓輕軌及沿線交通可以更加進步、更加完善。
記者蔡佳宏／高雄報導
捷運局表示，輕軌C24站至C32站路段預計明年元旦後正式試營運，為讓市民熟悉輕軌交通狀況，期間沿線各路口均會安排義交站崗協助指揮通行，針對輕軌沿線人行道改善，工務局道工處已針對短期內輕軌沿線人行道破損情況嚴重之路段立即派工修補，長期並已向營建署爭取1.46億經費，預計輕軌試營運後採分段進場改善，以加快施工效率，原規劃明(113)年底完成，道工處將戮力趕工以9月底全數施作完成為目標，改善輕軌沿線周邊人行環境，使輕軌真正融入高雄成為宜居城市。
捷運局指出，為配合輕軌成圓通車，鄰近愛河之心、義享天地及好市多商場交通流量較大路段，市府已進場將龍德新路(博愛路至大順路)拓寬自原20公尺拓寬至26公尺，未來在輕軌營運後在113年3月底更將東延至民族路，做為大順路(博愛路至民族路區段)東西替代道路，預計可轉移約28%車流量。
交通局表示，已規劃大順路沿線10處路口開放左轉，依道路重新刨鋪進度，目前已開放大順/富民路口西往北方向左轉，經觀察用路人均可依車道及燈號指示順利轉向。同時，周邊道路也將增設替代動線導引指示牌，提供用路人替代動線指示。
此外，交通局在輕軌沿線也增設醒目的綠色行穿線及標線型人行道，並引進先進放大型行人號誌。今年8月，交通局優先施作鼎山街(大順二路-自重街)單側標線型人行道，並加設交通桿提升安全警示，提供友善的行人步行空間，受地方肯定，未來將再推動延伸。
捷運局強調，從交通號誌、道路安全、大眾運輸系統串連到周遭商圈的振興，都不是單一局處的工作，絕對需要跨局處的通力合作，市府團隊，一定會以市民的角度出發，尋找問題、面對問題，解決問題，讓輕軌全線通車後，成為大家日常生活中，最美麗也最便利的風景。