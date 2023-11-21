三腳督大勢已定？賴清德登記後首場輔選 保守喊台中要拿90萬票
民進黨總統候選人賴清德上午登記後，首場輔選獻給台中市，下午他陪8位立委候選人辦理登記，喊出「台中8席全上、賴蕭得票突破90萬票」的訴求，讓在場者愣了一下，因為4年前的藍綠對打，英德配在台中拿下96萬多票，是史上最高。如今主動將票數打折，似透露綠營評估總統選舉並非對打、藍白合破局後三腳督態勢已成。
記者顏幸如／台中報導
賴清德今（21）日上午登記後，趕赴台中為綠營8隻小雞輔選，他先為蔡其昌等人披上編帶、由候選人們逐一拼湊起台中市版圖，眾人高揮球棒喊加油，台下群眾也非常激情，不時朝賴清德大喊總統，還各自為支持的立委參選人喊凍蒜較勁、一度打斷賴清德的演講，賴清德也開心補唱名、加入喊凍蒜的行列。
賴清德盛讚台中是中台灣的火車頭，台商回流台中已是進行式，未來他當選，將結合8席立委力量發展在地經濟，讓企業立足台灣、行銷全世界，成為經濟日不落國，台中不僅宜居更宜業。
賴清德逐一介紹8名候選人特質時，稱讚蔡其昌和何欣純是本屆立委選舉的男女狀元，希望明年初的選舉能打破上次投票紀錄，不僅8席全上讓台中更棒，不分區立委也能拿到最高票、讓國會過半。
賴清德接著說，這是自己登記後第一場公開行程，懇請大家支持，讓賴蕭配得票突破90萬票，此話一出引得眾人滿頭問號，因為3年多前的英德配，在台中拿下96萬7304票，大勝國民黨韓國瑜、張善政的64萬6366票，創上史上最高得票紀錄。賴清德自動把標準降低、喊拿90萬票，在場者事後討論，賴清德是預見這場選戰不好打，採保守策略；還是認為藍白合不成，未來勢必為綠藍白三腳督局面，得票難創新高。