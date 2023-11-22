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專訪／被綠營冠上賣國稱號　江啟臣重砲嗆「審查預算是立委責任」

記者林怡昕／台北報導

國民黨立委江啟臣即將迎戰2024區域立委選戰，挑戰「四連霸」，長期耕耘在立法院國防外交委員會的他，在同黨立委馬文君陷入潛艦國造洩密案爭議時，無端被捲入，更被綠營譏為「君臣賣國二人組」，江啟臣接受《NOWnews今日新聞》專訪，親自解釋當初為何凍結潛艦國造預算，同時揭開民進黨政府雙標真相。

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江啟臣早年是學者出身，在母校南卡羅萊納大學畢業後，曾在政治大學、東吳大學等學校擔任助理教授，一直到2010年時，被馬政府延攬擔任行政院新聞局長一職，並在2012年代表國民黨投入台中市第八選區立委選舉取得勝利，2016、2020年也都成功勝選，這次要再度挑戰第四次連任。

日前馬文君因為「潛艦國造」洩密案爆發，喚起全民對於國防安全重視，怎料，江啟臣對手挖出過去他凍結潛艦國造案預算，就連綠營也加入潑髒水行列，痛批他們是「君臣賣國二人組」，當時就遭江啟臣駁斥是「抹黑」。

江啟臣受訪時再度還原，審查預算、凍結預算，這是憲法給國會議員的職責，不只是權利，這是他的責任義務，「（對手指控）完全是違背民主的ABC」，他直言，如果出來選出來的國會議員不負責監督工作，那就是獨裁的幫兇、貪腐的護航者，而且凍結預算行為已經行之多年，民進黨選在選舉前才提起，擺明是為了扣帽子、抹黑方便。

江啟臣坦言，凍結預算目的，就是為了追案子「進度」，到最後有幾乎99%的案子預算都有解凍，他再指，他出訪美國國會時，還極力幫台灣發聲，爭取台灣購買的武器趕快送回台，讓他不禁質疑「我有在分黨派嗎？哪個現任綠委敢出來說我賣國？」

江啟臣也說，凍結預算並不是只有國民黨立委提案，民進黨立委也有，「為何藍綠都簽名，我賣國，他沒有賣國？」這擺明就是民進黨雙重標準，如果用這樣繼續抹黑騙選票，會是台灣民主的悲哀。

江啟臣也分享，自己已經在國防外交委員會十餘年，經費如果沒有好好審查，就會無緣無故浪費掉，委員如果認真審查預算，就可以幫人民省很多錢，如果不認真，浮編、濫編、亂花、執行率不佳狀況就會出現。

江啟臣強調，立委最重要的兩個職責，一是審查法案，一個是審查預算，他常常跟選民說，行程可能要突然取消，因為當自己坐在委員會審查預算時，可能可以省下好幾億，「我坐在這裡，這些部會就不敢呼嚨，我如果不在，預算可能就這樣通過了」，這就是他始終堅持，預算審查非常重要的原因。

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