特企／用過就回不去！特力屋揭密最受民眾好評居家好物

特企／進擊的巨人 The Final Season　永恆回憶企劃第二彈開跑

▲XX STUDIO取得日本講談社官方授權，將在台灣推出「超大型巨人-陶瓷線香座」。（圖／品牌提供）
▲XX STUDIO取得日本講談社官方授權，將在台灣推出「超大型巨人-陶瓷線香座」。（圖／品牌提供）

本報訊

隨著《進擊的巨人 The Final Season 後篇》於今年11月4日與大家見面，為了紀念這感人的一刻，XX STUDIO取得日本講談社官方授權，將在台灣推出「超大型巨人-陶瓷線香座」、「進擊的巨人x MANHATTAN PORTAGE -夢幻聯名包款」、「超硬質刃製冰盒」。

超大型巨人－陶瓷線香座：以陶瓷打造，全高25.1cm，巨人的肌肉線條完美刻劃，且於線香座使用時，裊裊升起的煙霧，再現超大型巨人出場時效果。放置於家中或辦公室皆為藝術品等級的收藏作品。

進擊的巨人x MANHATTAN PORTAGE －夢幻聯名包款

進擊的巨人x MANHATTAN PORTAGE 郵差包：本次聯名選用品牌經典郵差包款式製作而成，擷取進擊的巨人最終季的地鳴元素，表達即使面對重重困難、依舊不放棄追尋明天。

進擊的巨人x MANHATTAN PORTAGE 腰包：本次聯名選用抗磨耐用的腰包款式設計而成，擷取進擊的巨人最終季的艾倫滅世姿態做局部印刷，表達即使面對重重困難、依舊不放棄追尋自由之意志。

另外，同步加映超硬質刃製冰盒，此製冰盒還原調查兵團最經典的武器，無論是與朋友派對、家庭聚會或是獨自一人享受時，都為你的飲品增加一份視覺體驗，絕對是一款引人注目的生活小物。此次商品將是對這部動畫作品的致敬，給十年的青春劃下一個完美的句點，也帶來前所未有的生活體驗。

第二彈的商品於11/10 上午11:00起在XX studio官網、小鯊拚、Pinkoi與REDOU商城限時預購。

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