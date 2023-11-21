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《寧安如夢》夯到拍成節目！張凌赫「技巧」太爛　白鹿氣瘋自己來

▲古裝劇《寧安如夢》夯到拍成綜藝節目，張凌赫（左）攝影技巧太爛，白鹿氣到親自示範。（圖／愛奇藝）
▲古裝劇《寧安如夢》夯到拍成綜藝節目，張凌赫（左）攝影技巧太爛，白鹿氣到親自示範。（圖／愛奇藝）

記者蔡依庭／綜合報導

白鹿、張凌赫、王星越主演古裝劇《寧安如夢》夯到直衝愛奇藝人氣榜TOP1，成為今年第4部愛奇藝站內熱度破萬劇集，白鹿和張凌赫也兌現承諾，白鹿跳插秧歌《好運來》，和張凌赫則唱該劇插曲《雪季》，2人無包袱的表演都成功逗樂觀眾。近期推出戲劇延伸團綜《100萬個約定之寧安如夢》，主演群白鹿、張凌赫、王星越、劉些寧、葉晞月、湯夢佳一起赴海南島默契考驗闖關，張凌赫因為攝影技巧太差，讓白鹿受不了親自示範。

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▲周大為、王星越、張凌赫、白鹿（圖／愛奇藝）
▲周大為（左起）、王星越、張凌赫、白鹿一起錄製綜藝節目。（圖／愛奇藝）
節目預告中，張凌赫得幫白鹿拍海灘美照，拍完之後白鹿傻眼無語，2人鬥嘴互嗆的可愛互動讓粉絲愛到不行。接著是默契考驗，問及張凌赫曾在訪問中說自己長得像哪3位男演員，白鹿毫不猶豫答出：「木村拓哉、李敏鎬、言承旭。」挑戰成功。花絮片段還曝光王星越試圖餵白鹿吃「懲罰惡搞美食」，張凌赫發現馬上吃醋阻止，然後白鹿撒嬌想看王星越吃，王星越也很聽話吞掉。 

訪問中，白鹿提到拍與張凌赫結婚戲時，收到王星越幫劇組訂的奶茶，但他人其實遠在差成30分鐘的外地，她笑說：「通常劇組收到請客的話都會有個小黑版寫感謝詞，那天就看到上面寫著『哥哥祝你新婚快樂——張遮（王星越角色名）』。」一番酸言酸語讓眾人笑翻，白鹿還把黑板拍起來發在社群上。《寧安如夢》、《100萬個約定之寧安如夢》在愛奇藝獨家熱播中。                                                                                       

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