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全家巧克力霜淇淋回歸！12月新口味「畬室巧克力」　買1送1吃法曝

▲全家2022年推出「畬室濃黑巧克力霜淇淋」，添加70.5%比利時巧克力，今年12月再度和畬室攜手出擊。（圖／業者提供）
▲全家2022年推出「畬室濃黑巧克力霜淇淋」，添加70.5%比利時巧克力，今年12月再度和畬室攜手出擊。（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

全家巧克力霜淇淋回歸！官方證實，12月新口味將再度和精品巧克力畬室聯名推「巧克力霜淇淋」，12月5日正式在各門市開賣，且12月31日前，憑FamiPort票券，可享霜淇淋買1送1優惠。

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睽違一年之久！全家再度於12月與精品巧克力「畬室」，聯名推出巧克力口味霜淇淋，引發眾多饕客期待，在去年（2022年）12月全家也曾推出「畬室濃黑巧克力霜淇淋」、2021年12月則是「畬室橙香巧克力霜淇淋」，今年將自12月5日開始於全台門市開賣，至於是何種風味的巧克力口味尚未公布，冰淇淋狂粉們敬請期待。

此外，全家限時於12月31日前，只要憑FamiPort票券可享「熱單品美式 （中杯）」、「Fami!ce 霜淇淋（不限口味）」買1送1優惠，每券可享兌換一次，票券須為正本方可享優惠。

▲全家便利商店將協助衛福部受理各界捐款，預計4月4日至4月30日將啟動FamiPort「太魯閣號事故捐」代收捐款，提供民眾捐款服務。（圖／全家提供）
▲全家憑FamiPort票券可享「熱單品美式 （中杯）」、「Fami!ce 霜淇淋（不限口味）」買1送1優惠。（圖／全家提供）
隨著氣溫下降，芋品專門店食芋堂宣告「草莓季節」正式開跑，一次推出10款草莓季限定芋品，包含一出場就能成為派對焦點的《塔羅小姐》雙層蛋糕（4吋＋8吋／1999元；6吋＋10吋／2799元）；晶瑩剔透的小清新裸蛋糕《草莓啵啵》（6吋1099元）

以及小巧一份就能給予療癒補給的《草莓半芋燒》（140元／4入），台中門市更獨家重現排隊芋品《草莓芋泥脆皮泡芙》（400元／3條），現烤出爐，酥脆口感伴隨草莓香氣，是每年秋冬必吃的限定美食。

▲食芋堂草莓季即日開跑，一次推出10款草莓季限定芋品。（圖／業者提供）
▲食芋堂草莓季即日開跑，一次推出10款草莓季限定芋品。（圖／業者提供）

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