全家巧克力霜淇淋回歸！12月新口味「畬室巧克力」 買1送1吃法曝
全家巧克力霜淇淋回歸！官方證實，12月新口味將再度和精品巧克力畬室聯名推「巧克力霜淇淋」，12月5日正式在各門市開賣，且12月31日前，憑FamiPort票券，可享霜淇淋買1送1優惠。
記者鍾怡婷/綜合報導
睽違一年之久！全家再度於12月與精品巧克力「畬室」，聯名推出巧克力口味霜淇淋，引發眾多饕客期待，在去年（2022年）12月全家也曾推出「畬室濃黑巧克力霜淇淋」、2021年12月則是「畬室橙香巧克力霜淇淋」，今年將自12月5日開始於全台門市開賣，至於是何種風味的巧克力口味尚未公布，冰淇淋狂粉們敬請期待。
此外，全家限時於12月31日前，只要憑FamiPort票券可享「熱單品美式 （中杯）」、「Fami!ce 霜淇淋（不限口味）」買1送1優惠，每券可享兌換一次，票券須為正本方可享優惠。
隨著氣溫下降，芋品專門店食芋堂宣告「草莓季節」正式開跑，一次推出10款草莓季限定芋品，包含一出場就能成為派對焦點的《塔羅小姐》雙層蛋糕（4吋＋8吋／1999元；6吋＋10吋／2799元）；晶瑩剔透的小清新裸蛋糕《草莓啵啵》（6吋1099元）
以及小巧一份就能給予療癒補給的《草莓半芋燒》（140元／4入），台中門市更獨家重現排隊芋品《草莓芋泥脆皮泡芙》（400元／3條），現烤出爐，酥脆口感伴隨草莓香氣，是每年秋冬必吃的限定美食。