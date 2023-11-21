名家論壇》單厚之／民眾黨的失敗主義者們

評韓國瑜任立法龍頭　黃揚明：「龍困淺灘」的政治布局？

▲黃揚明表示依據《立法院組織法》規定，院長將無法參選黨主席，韓國瑜若擔任院長是否為「龍困淺灘」的政治布局。（圖／記者吳翊緁攝）
▲黃揚明表示依據《立法院組織法》規定，院長將無法參選黨主席，韓國瑜若擔任院長是否為「龍困淺灘」的政治布局。（圖／記者吳翊緁攝）

記者陳威叡／台北報導

國民黨日前公布不分區立委名單，並將高雄市前市長韓國瑜列入第一，被視為有望角逐立法院長，對此資深媒體人黃揚明今（21）日認為，韓成為立院龍頭非常可能實現。但依據《立法院組織法》規定，院長將無法參選黨主席，與2005年王金平時期完全不同，「會不會其實是『龍困淺灘』的政治布局？」

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黃揚明表示，國民黨前天通過不分區立委名單，被列名第一的高雄市前市長韓國瑜，被視為是下屆立法院長的熱門人選，只要國民黨和盟友在國會席次過半，韓國瑜將可望成為立法院長。

黃揚明說，在野陣營若在總統選戰沒辦法合作的話，明年總統要勝選難度極高，但國會席次不讓民進黨單獨過半，是在野陣營非常可能達成的目標，因此韓國瑜成為立院龍頭，非常可能實現。

黃揚明指出，韓國瑜近期被許多韓粉、藍營基層期待明年選後能參選「黨主席」，扮演藍軍「救世主」角色。不過，第九屆立法院民進黨首次國會過半，就提出《立法院組織法》修法，明訂「立法院院長、副院長不得擔任政黨職務，應本公平中立原則行使職權，維持立法院秩序，處理議事。」

因此，若韓國瑜擔任立法院長，將無法參選黨主席，也無法在國民黨內擔任任何黨職。與2005年王金平擔任立法院長時可參選國民黨主席的法制規範已完全不同。

黃揚明表示，若侯友宜在總統大選勝選，黨主席朱立倫任期勢必可延續至2025年底再改選，但韓國瑜擔任立法院長就無法參戰；若侯友宜明年敗選，朱立倫勢必得請辭黨主席為敗選負責，若韓國瑜在明年2月1日當選立法院長，同樣無法在選後參選。

黃揚明指出，不知道藍營的基層，若知道韓國瑜當國會龍頭就無法參選黨主席、無法在黨內扮演積極影響角色，「會不會覺得這其實是『龍困淺灘』的政治布局？」

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