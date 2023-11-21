李連杰緊勾大女兒Jane現身！唯美父女同框畫面曝 他爆童年陰影
60歲的武打巨星李連杰近來推出《超越生死：李連杰尋找李連杰》，今（21）日現身國立台北教育大學舉辦的「超越生死的藝術」講座，與第二任太太利智育有兩個女兒Jane、Jada，23歲的大女兒Jane還是哈佛大學的高材生，攻讀亞洲經濟。今Jane特別陪著爸爸李連杰一起現身講座，超美模樣立即吸引全場目光，此外李連杰在講座上，還自爆童年陰影。
記者吳雨婕／台北報導
李連杰在進入會場前，女兒Jane親密的勾著爸爸的手，一路談笑風生，父女倆的臉上都掛在笑意，相談甚歡的模樣，讓人羨慕。而兩人也極有默契的都穿著一身黑，李連杰頭戴黑色帽子、黑框眼鏡；Jane則是穿著黑色連身洋裝，一頭長捲髮隨著走動飄逸，非常青春有活力。
這次特別帶著女兒來，談到對於女兒的教育，李連杰先是感謝女兒願意跟他一起來玩，接著提到女兒曾跟他一起去非洲探勘當地的教育狀況，還稱讚大女兒是「最乖的女兒」。他還分享自己的武術老師好嚴格，年輕時常常因此做惡夢，「可以說是我的童年陰影，這個陰影伴隨到我30歲。」
此外，拜李連杰為師的向佐，近日在微博貼出與李連傑、Jane，疑似在台北信義區豪宅「琢白」的影片，向佐的3歲女兒Cora不管眼前的李連杰貴為國際巨星，不僅黏在對方身上，還往李連杰頭上插花，李連杰則是任由Cora擺布，模樣非常逗趣。
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