登時代雜誌人物特寫！賴清德：維護台灣主權不認同「統一的幻想」

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賴清德在文章中敘述其成長背景，包含小時候曾遇過颱風將住家屋頂吹掉的經驗，並表示貧困的生活環境是父親留給他最大的資產，讓他更努力、更積極從事各項工作，並賦予他堅定突破困境的決心。
在兩岸議題上，賴清德於專訪中表示，相對國民黨，民進黨將維護台灣主權，不會認同「統一的幻想」（fiction of reunification）；此外，賴清德說，台灣應持續提升國際經貿連結，確保台灣持續作為國際經濟不可或缺一員，以強化台灣的整體安全，並強調「晶片及科技產業是台灣的優勢，也是台灣對國際社會的責任」。
另外，時代雜誌報導上個月賴清德成為台灣最高層級的政府官員，親自參與在台北舉行的同志遊行；賴清德則說，他支持同婚議題是非常自然的選擇，因為他堅信自由、民主與人權價值。
報導提及，相對台灣對進步價值的擁抱，及對民主政治的堅持，北京則連「前總理李克強去世後情感過於豐沛的悼念內容都刪除」以避免造成社會動盪。
文章最後敘述，即便兩岸只隔100英里，但兩個社會彼此間的差異日益增加，而未來，身為礦工之子的賴清德，將不畏懼各項挑戰，義無反顧地付出努力，以持續確保台灣民主自由的生活方式。
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