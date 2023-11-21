巨星翁倩玉參訪高流　期待海音館開個唱

旅日巨星翁倩玉近日回台舉辦畫展，19日特別在身兼高雄流行音樂中心合夥設計建築師、兄長翁祖模的陪伴下，與多位日本友人同行參訪高流，並進入海音館內感受室內專業流行音樂演出場館的設計。高流執行長丁度嵐當面邀請翁倩玉到海音館演出，她肯定場館聲音非常好，「應該很好唱」，很期待有機會能在海音館開唱。
記者陳美嘉／高雄報導
翁倩玉說，海音館的音響很好，設計也非常特別。是專為流行音樂演出所做的設計，屋頂六角形非常漂亮，是設計也考慮到的聲學。她曾在場內拍雙手感受場館聲響，「聽那個聲音非常好，應該很好唱。」她說，很久沒在台灣唱歌，期待在這裡辦演唱會，但也說不曉得自己能唱到什麼時候，比較早一點可能會比較好，後續要看檔期和台灣主辦單位的想法。
二度造訪高流的翁倩玉在海音館內停留多時，並仔細聆聽兄長翁祖模的介紹，對屋頂六角形設計及聲響特別感到興趣，同行友人還打趣要她當場開唱試音彩排，隨即她也站上後台舞台，實際感受面對海音館滿場觀眾的視覺震撼。參訪團一行人也前往音浪塔，並於二樓面海側遠眺對岸鯨魚堤岸及愛河灣內水上活動，「すごい（Sugoi，驚人的）」驚嘆聲不絕於耳，對高流的設計與景色留下深刻的印象。
丁度嵐表示，巨星翁倩玉16歲時以歌手身分出道，1979年推出的《著迷（魅せられて）》銷量達200萬張，獲日本唱片大賞肯定，持續在日本及華語圈演出，歌唱實力深獲肯定，近年也持續在不同的音樂類型上突破與挑戰，十分期待她能來海音館演出，相信場館的音響與聲學設計能讓樂迷欣賞到她長紅多年的歌唱實力與舞台魅力，兄妹在建築與音樂的另類合作，勢必也將成為一番佳話。